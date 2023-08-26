Güney Kıbrıs’ta çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının 2017’den beri artarak devam ettiği, bu yıl (2 Ağustos 2023’e kadar) geçen yıla oranla yüzde 10 artmasının endişe yarattığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki savunmasız bireylerle ilgili konulardan sorumlu şubenin elindeki veriler 2017’de 138 olan çocuğa yönelik cinsel istismar suçu sayısının 2018’de 167, 2019’da 211, 2020’de 197, 2021’de 278 ve bu yıl 2 Ağustos tarihine kadar 303 olduğunu gösterdi.