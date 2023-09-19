Güney Kıbrıs’taki tüketiciler derneğinin, bazı ürünlerde Katma Değer Vergisinin (KDV) sıfırlanmasının yürürlüğe konmasının öncesinde, temel tüketim ürünlerinde fiyat artışları yapıldığı konusunda şikâyetlerde bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Tüketiciler Derneği Başkanı Marios Drusiotis açıklamasında, bu fiyatlar artışlarının yapay olduğunu ve şimdi değil daha sonra yapılacaklarını, ancak hükümetin bazı ürünlerde KDV’nin sıfırlanacağı niyetini açıklamasının ardından, tedarikçilerin ve tüccarların bu kararın akabinde fiyatları artırdıkları konusunda suçlanmamak adına hemen bazı temel tüketim ürünlerinin fiyatlarında artış yaptıklarını kaydetti.

Politis gazetesi ise manşete çektiği haberinde, akaryakıtta yeni artışlar yapılacağını yazdı.

Bazı ürünlerde ve elektrik fiyatlarında yapılan artışların ardından, ay sonuna kadar bu kez akaryakıt fiyatlarında arka arkaya artış yapılacağını kaydeden gazete, akaryakıt şirketlerinin benzin istasyonlarını yaklaşmakta olan artışlar konusunda bilgilendirdiğini ve akaryakıt fiyatlarının ay sonuna kadar haftada 4-5 sent artmaya devam edeceğini ekledi.