Grip enfeksiyonu nedeniyle hastanelere günlük başvuran sayısının arttığı, devlet hastanelerinin doluluk oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirtilen Güney Kıbrıs’ta, Çin’i saran insan metapnömovirüsü (HMPV) de tespit edildiği bildirildi.

Alithia’nın “Kıbrıs’ın Yarısı Yatak Döşek… Günde 200’den Fazla Hastane Yatışı” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Güney Kıbrıs’taki mevsimsel grip, RSV ve koronavirüs salgını yüzünden ülke nüfusunun yarısı “yeni yıla yatak döşek girdi.”

Günlük hastaneye başvuran hasta sayısı artarken hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde. Bunlara ek olarak ağır bir grip türü bulaşan 4 kişi, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe edildi.

Noel ve yeni yıl tatillerinin ardından okulların açılacak olması ve mevsimsel griplerin normalden daha erken gelmesi yüzünden bu görüntünün önümüzdeki haftalarda da devam edeceğine ve ocak sonu şubat başında pik yapacağına inanılıyor.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, genel enfeksiyon nedeniyle hastane başvurularında artış yaşandığını, çocuk ve yaşlıların RSV’den etkilendiğini, mevsimler grip dışında koronavirüs vakalarında da artış saptandığını söyledi.

Yalnızca Lefkoşa Rum Devlet Hastanesine yapılan günlük başvuru sayısının 200’ün üzerinde, devlet hastanelerindeki doluluk oranının da yüzde 90’ın üzerinde olduğunu açıklayan Harilau “43, 66, 67 ve 86 yaşındaki 4 kişi ağır tür grip (insan metapnömovirüsü) yüzünden Yoğun Bakım Servisi’nde entübe edildi.” dedi.

Gazete uzmanların, Çin’i saran “gizemli virüs” vakalarının Güney Kıbrıs’ta da saptandığını ancak “paniğe gerek olmadığını” söylediğine işaret ederek, virüsün gizemli olmadığı, 20 yıldan uzun süredir bilinen bir virüs (insan metapnömonivirüsü) olduğu açıklamasını yaptığına işaret etti.