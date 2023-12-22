Rum basınında bugün yer alan haberlerde, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) Güney Kıbrıs’ı, Hamas terör örgütünü finanse ettiği iddia edilen Sudanlı bir iş insanıyla ilişkilendirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ı Hamas’ı Finanse Eden Kişiyle İlişkilendiriyorlar- ABD Lefkoşa’da Şirketi Olan Sudanlıya 10 Milyon Dolar Veriyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, söz konusu kişinin Sudanlı Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair olduğunu ve iş insanının Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan bir şirkette sermayesi bulunduğunu kaydetti.

ABD’nin ise söz konusu kişinin kesinlikle batı çıkarları aleyhinde terörü destekleyen bir kişi olduğunu düşündüğünü yazan gazete, ABD’nin Sudanlıyla ilgili bilgi talep ettiğini ve bunun için 10 milyon dolar ödemeyi teklif ettiğini de belirtti.

Haberde söz konusu kişinin ticari faaliyetleri aracılığıyla, teröristlere ekonomik anlamda hizmet ettiğine dair atıflarda bulunduğu da belirtildi.

Sudanlı iş adamının ise Hamas terör örgütüyle ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, 18 Ekim tarihinde ABD Maliye Bakanlığının yetkili biriminin (OFAC) yaptırımlar listesine dokuz başka kişiyle birlikte Abdelbasit Hamza’yı da dahil ettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamada, söz edilen 10 kişiyle ilgili olarak, bu kişilerin Gazze ile Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar dahil olmak üzere başka yerlerde terör örgütü üyeleri, ajan ve finansal unsurlar olduklarına işaret edildi.

Gazete “Mossad’ın” eski üst düzey yetkililerinden Udi Levy’nin söz konusu kişiyi “Hamas’ın yatırım portföyündeki merkezi kişi olarak” nitelendirdiğine dair ifadelerine de yer verdi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise “Hamas’ın Finansmanı Kıbrıs Üzerinden” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hamas’ın ana finansörlerinden birinin Güney Kıbrıs’ta şirketleri bulunduğunu yazdı.

Gazete Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile “Shomrim” isimli İsrail Haber Ajansının konuyla ilgili haberlerinde, Avrupa’da kapsamlı iş bağlantıları olan aynı zamanda Mısır’da altın çıkaran Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bir şirkette hisseye sahip olan bir kişiyi ifşa ettiğini yazdı.

İlgili haberde bu kişinin, 7 Ekim tarihinde Hamas’ın İsrail’e yönelik terör saldırısının akabinde Hamas’ın yatırımlarını idare ettiği ve örgüte yaklaşık 20 milyon dolar transfer edilmesine katıldığı gerekçesiyle, ABD yaptırımlarına maruz kalan Sudanlı iş insanı Abdelbasit Hamza olduğu ifade edildi.

ABD Maliye Bakanlığının Hamza’yı, El Kaide ve Osama Bin Laden’le ilişkisi olan şirketlerle eski bağlantıları da dahil olmak üzere “terörün finanse edilmesiyle ilgili uzun vadeli bağları” konusunda suçladığı da kaydedildi.

Gazete basına yansıyan ve ICIJ ile “Shomrim” tarafından analiz edilen belgelerin, Hamza’nın İsviçreli bir şirketle iş birliği bulunan bir Rum şirketiyle uzun süreli ilişkisi bulunduğunu ve söz konusu şirketin mal varlığının 2018’den bu yana 35 milyon dolar mal varlığı bulunduğunu ifşa ettiğini de belirtti.

Gazeteye göre Hamza ise ICIJ ile Shomrim’e yönelik yazılı yanıtında, Hamas veya El Kaide ile herhangi bir ilişkisi bulunduğunu kabul etmezken, hiçbir zaman Hamas yetkililerine para transfer etmediğini, aynı zamanda ABD hükümetinin, (Hamza’nın) Hamas’a para aklaması için yardım etmek için kullandığını iddia ettiği şirketle hiçbir ilişkisi bulunmadığını da ekledi.