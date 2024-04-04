Güney Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesinin dün yaptığı ikinci toplantıda, son aylarda Rum kesimine nakit olarak gelen ve kara parayla ilgili olduklarına dair güçlü belirtiler bulunan milyonlarca Euro’yla ilgili konunun ele alındığı belirtildi.

Toplantının “Paralar nereye gitti?” sorusuna yanıt bulunamadan sona erdiğini yazan Haravgi gazetesi, oligarkların ve onlarla iş birliği yaptığına inanılan insanların paralarla dolu valiz ve çantalarla Güney Kıbrıs’a gittiğini kaydetti.

Gümrükten geçerken bu kişilerin önlerine “halı serildiğine" işaret eden gazete, konunun Kara Para Aklamayı Önleme Birimi'ne (MOKAS) havale edildiğini ancak neredeyse hiçbir zaman paraların tespit edilemediği çünkü bu süre zarfında paraların “uçtuğu” yorumunda bulundu.

Bu durumun son aylarda muazzam boyutlara ulaştığını kaydeden gazete, haberin devamında derlediği bazı bilgilere yer verdi.

2021 yılının ocak ayından bu yılın mart ayına kadar 119 milyon Euro’luk bir meblağ için havalimanlarındaki gümrük birimlerine bin 77 nakit para transferi beyanında bulunulduğunu kaydeden gazete, 2023 yılının ocak ayı ile 2024 yılının mart ayı arasındaki dönemde 105 milyon Euro’yla ilgili 825 para transferi beyanında bulunulduğunu belirtti.

825 beyandan 336’sının Rum polisi ve MOKAS tarafından araştırıldığını ve araştırılan miktarın 101,6 milyon Euro olduğunu belirten gazete, bu miktarın yapılan beyanların yüzde 96’sını teşkil ettiğini ifade etti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, polis şefi yardımcısı Dimitris Dimitriyu ise açıklamasında 2023 yılının ağustos ayından itibaren Rum kesimine büyük miktarda para girişi olmasıyla ilgili olarak büyük bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

10 milyon Euro’luk bir meblağla ilgili olarak mahkeme önünde 4 dava bulunduğunu belirten Dimitriyu, geriye kalan davalarla ilgili araştırmanın sürdüğünü, başka bir büyük davayla ilgili araştırmanın ise gelişme halinde olduğunu ve buna başka bir Avrupa ülkesi ile Eurojust’ın da müdahil olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, komite toplantısının ardından açıklamada bulunan Kurumlar Komitesi Başkanı, DİSİ Milletvekili Dimitris Dimitriyu ise açıklamasında, ülkeye nakit para girişiyle ilgili devlet birimleri arasında eksik iş birliği olduğuna dair bir sorun ortaya çıktığını belirtti.

90+ milyon Euro’nun nerede olduğunu aradıklarını ve durumların çok ciddi olduğunu kaydeden Dimitritu, aynı zamanda ciddi sorular ve sorunlar gündeme geldiğini dile getirdi. Dimitriyu, sözlerinin devamında “Bu paralar ülkede mi, ülkeye yatırım mı yapıldı, paralar ülkeden çıktı mı, paralar işgal altındaki bölgelere mi gitti” şeklindeki sorulara yanıt almayı başaramadıklarını vurguladı.

AKEL partisi ise açıklamasında konunun araştırılması hususunda ciddi boşluklar olduğunu belirtti.