Güney Kıbrıs’a, bu yılın başından bugüne kadarki yaklaşık altı aylık sürede 21 tekne içerisinde toplam 441 düzensiz mültecinin gittiği haber verildi. Bu yıl toplamda 4 bin 723 düzensiz mültecinin ulaştığı Güney Kıbrıs'ta 4 bin 254 kişinin ülkelerine geri gönderildikleri, 21 insan tacirinin de tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs kıyılarına ulaşan ve düzensiz mültecileri taşıyan teknelerin gittikçe arttığını yazarken, yılın başından bugüne kadar 441 düzensiz mülteciyi taşıyan 21 teknenin Güney Kıbrıs’a gittiğini yineledi.

Haberde, bunların çoğunun geçtiğimiz ay Greko Burnu bölgesine gittiği ve başlangıç noktalarının da Suriye olduğu ifade edildi.

Öte yandan gazete, Rum tarafındaki ilgili makamların, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da Pilos açıklarında meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gemi kazası gibi trajik olayların kendi sularında yaşanmaması için arama-kurtarma planını daha sık etkinleştirdiğini de belirtti.

Bu yıl toplamda 21 insan tacirinin tutuklandığı da belirtilen haberde, Rum Polisi Basın Sözcüsü ve polisin yabancılar ve göçmenlik servisi operasyonlarından sorumlu Müdür Yardımcısı Petros Zenios ise yaptığı açıklamada, 2021 yılında Güney Kıbrıs’a 12 bin 391 düzensiz mültecinin gittiğini, bunların 721’inin 34 tekneyle Güney Kıbrıs’a ulaştığını, 2 bin 320 kişinin sınır dışı edildiğini, 50 insan tacirinin de tutuklandığını belirtti.

2022 yılında ise Güney Kıbrıs’a 807’i 41 tekneyle olmak üzere toplamda 17 bin 434 düzensiz göçmen gittiğini yazan gazete, 7 bin 242 kişinin sınır dışı edildiğini, 135 insan tacirinin de tutuklandığını kaydetti.

Bu yıl ise Güney Kıbrıs’a toplamda 4 bin 723 düzensiz mülteci gittiğini ve bunların 441’inin 21 tekne içerisinde Rum tarafına gittiğini kaydeden gazete, 4 bin 254 kişinin ülkelerine geri gönderildiklerini, 21 insan tacirinin de tutuklandığını yineledi.

Şu an göçmenlerin geri dönüşlerinin yıl içerisindeki toplam geliş sayısının yüzde 89’u olduğuna işaret eden gazete, son 3 ay göz önüne alındığında, sınır dışı edilen kişilerin gelen kişilerden fazla olduğunu ve bunun da ilk kez gerçekleştiğini ekledi.

-Birkaç saat içerisinde 3 tekne daha geldi

Gazete başka bir haberinde ise, Suriye’den deniz yoluyla gelen göçmen akışlarının endişe verici boyutlar aldığını ve bunun geçen yıla göre hissedilir derecede arttığını belirtti.

Birkaç saat içerisinde Güney Kıbrıs’a içerisinde Suriyeli 82 mültecinin bulunduğu 3 tekne ulaştığını ve teknelerde aralarında refakatçisi olmayan çocukların da bulunduğunu yazan gazete, teknelerin durumunun çok kötü olduğunu ve 45 kişinin bindiği iki teknenin ise batma tehlikesi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Greko Burnu'na, içerisinde 37 kişinin bulunduğu bir teknenin gelmesinin akabinde, geçtiğimiz Perşembe akşamüzeri de içerisinde toplamda 45 kişinin bulunduğu iki teknenin Greko Burnu açıklarına geldiğini kaydeden gazete, tekneleri kullanan 19 ve 20 yaşlarındaki iki kişinin de tutuklandığını kaydetti.

Alithia gazetesi ise haberinde, içerisinde 37 kişinin bulunduğu tekneyi kullanan 33 ve 31 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını da ekledi.