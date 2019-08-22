Yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklar konusunda yeni kriterler

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 25 Temmuz’daki toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın, üçüncü ülke vatandaşlarına “Kıbrıs pasaportu” verilmesiyle ilgili olarak Rum kesiminin yurt dışında bu konuda “karalanmasına” bir son verilmesi için “Kıbrıs Yatırım Planıyla” ilgili tam şeffaflık hedefiyle, bu meseleyle ilgili ortaya koyduğu özel bir öneriyi onayladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Siyasi Yetkililerin Vatandaşlıklarına Stop- Yüksek Riske Sahip Kişiler Yatırım Programından Hariç Tutuluyor” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle birlikte, yüksek riske sahip kişilerin yatırım programına katılımın dışında tutulacaklarını yazdı.

Önerinin önemli bir noktasının, gerek şu an, gerek son beş yıldır devlet makamına (görevine) sahip kişilere “Kıbrıs pasaportunun” verilmesinin yasaklanması olduğuna da işaret eden gazete, pasaport verilmesiyle ilgili yasaklanmanın, gerek kendilerine üçüncü ülkeler tarafından yaptırımlar uygulanmış kişilere, gerekse de kendilerine yaptırımlar uygulanmış hukuki varlıklarla bağlantılı kişilere uygulanacağını da belirtti.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan “yetkili kaynakların” belirttiği üzere, önerinin hedefinin, bu konuyla ilgili olarak ülkenin güvenilirliğini sabote etmek isteyen “gölgelerin” ortadan kaldırılması için, kapsamlı ve bütünlüklü bir kontrol prosedürü yaratılması olduğunu belirtti.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Eylül ayında, üçüncü dünya ülkelerinden vatandaşlara “Kıbrıs pasaportu” verilmesiyle ilgili kontrol prosedürlerini hangi uluslararası kuruluşların üstleneceğine dair nihai kararların alınacağına da yer verdi.

Pasaport verilmesiyle ilgili daha sıkı kriterlerin dahil edilmesiyle birlikte “Kıbrıs Yatırım Programı”nda değişiklikler yapıldığını ve bu kriterlerin geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana uygulamaya girdiğini de kaydeden gazete, daha sıkı kriterlerin maddelerinden bazılarının, yapılacak yatırımın 2 milyon Euro’dan 2 buçuk milyon Euro’ya çıkarılması ve gerekli yatırımın, vatandaşlık verilen tarihten itibaren en az beş yıl muhafaza edilmesi olduğuna işaret etti.

Gazete 2013’ten 2018 yılına kadar yatırım programı temelinde 3 binden fazla “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini” ekledi.