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Yaptırımlarda Israr Eden Rum Yönetimine Perde Gerisinde Baskı

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Tek yanlı MEB ilan ettiği bölgede arama-sondaj faaliyetinde bulunduğu için AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasında ısrar eden Rum Yönetimi’nin perde gerisinde baskı gördüğü haber verildi.

20 Eylül 2020 Pazar 12:06
Yaptırımlarda Israr Eden Rum Yönetimine Perde Gerisinde Baskı
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Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Tek yanlı MEB ilan ettiği bölgede arama-sondaj faaliyetinde bulunduğu için AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasında ısrar eden Rum Yönetimi’nin perde gerisinde baskı gördüğü haber verildi.

Fileleftheros “Havuç Merkel’in Elinde… Türkiye’ye Yaptırımlarda Israr Eden Lefkoşa’ya Baskılar” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Doğu Akdeniz’de tansiyonun etkin şekilde düşürülmesi hedefiyle çeşitli düzeylerde, özellikle de perde gerisinde yoğun bir diplomatik hareketlilik yaşandığını yazdı.

AB Dönem Başkanı Almanya’nın ve Avrupa Komisyonu’nun ana isteği olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacak olmasının büyük resmin bir boyutu olduğunu yazan gazete, öteki boyutun da Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaptırımlardaki ısrarı olduğunu fakat Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptırımları frenlediğini kaydetti.

Merkel’in, Türkiye’ye yaptırım uygulanırsa Türk-Yunan diyaloğu için ortamın bozulacağı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızacağı ve tepki göstereceği görüşünü dile getirdiğine, bu tavrının da diğer birçok üye devleti etkilediğine işaret edildi.

Türkiye konusunda karar alınacak olan Avrupa Konseyi öncesindeki bu dönemin oldukça kritik olduğuna işaret eden gazete Türkiye’nin, Almanya ile uzlaşı içerisinde Oruç Reis sismik araştırma gemisini Antalya limanına çekerek bunun diplomasi için bir şans olduğuna işaret ettiğini yazdı, şunları da ekledi:

“Lefkoşa’ya ‘yaptırımlar bekleyebilir’ mesajları geliyor. Öncelik, uzun süreceği ve verimi az olacağı değerlendirilen Türk-Yunan diyaloğunun başlamasına veriliyor. Önümüzdeki günler belirleyici öneme sahip. Lefkoşa’nın darboğazlardan geçmesi, baskılarla karşılaşması bekleniyor ancak Türkiye’ye ekonomik bedel yaratacak önlemlerle genişletilecek yaptırımlarda ısrar etmekten başka seçeneği yoktur. Aksi halde oyunu kaybedecek ve faturasını da Lefkoşa ödeyecek.”

Fileleftheros Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yarınki AB Dış Konular Konseyi toplantısına katılmak üzere bu gece Brüksel’e hareket edeceği bilgisini verdi.

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Haftalık Kathimerini “Yaptırımlar Kaygan Zeminde” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uygulanması için önerilecek yaptırımlar listesine siyasi yetkilileri dışarıda bırakarak, 5 kişi ve 3 şirketin adını da ekletmek istediğini ancak Brüksel’de, “kapsamlı diyalog yolu henüz açılmadı” dendiğini yazdı.

“VETO HAKKI VAR AMA KULLANMA OLANAĞI YOK”

Alihtia “Türkiye İçin Zirve Toplantısı… Zor Mesele Yaptırımlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum yönetiminin 2004’ten beridir AB’de “veto hakkı bulunuyor olmasına rağmen bu hakkı kullanma olanağına sahip olmadığını” vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye’ye yaptırımlar konusunun AB’nin Beyaz Rusya’ya yeni yaptırımlar ile bağdaştırılmasını (Rum yönetiminin talebi) “bu şekilde işlemeye başlarsak Avrupa Birliği olarak işleyemeyiz” diyerek reddettiğine işaret eden gazete şu noktaları da öne çıkardı:

“ Kıbrıs ‘altın pasaportlar’ ve AB’yi engelleyen ve yaptırım kozunu elinden alan stratejik hareketleri nedeniyle suçlanıyor. Tek çıkış yolu ara çözüm görünüyor. Yani Türkiye’ye karşı, pratikte hiçbir değeri olmayacak gevşek önlemler onaylanması. Böylece Kıbrıs’ın, Beyaz Rusya’ya karşı yaptırımları engellemesi çok zor olacak.”

(ŞA/ŞEB)

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Son Güncelleme: 20.09.2020 12:51
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