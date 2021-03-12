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Wendy Morton: "Maraş hakkındaki gelişmeleri endişeyle izliyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Komşuluktan Sorumlu Müsteşarı Maraş hakkında konuştu..

12 Mart 2021 Cuma 11:30
Wendy Morton: "Maraş hakkındaki gelişmeleri endişeyle izliyoruz"
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Haravgi gazetesi ve diğer gazetelere göre Morton, Muhafazakar Parti Milletvekili Matthew Offord’un sorusu üzerine verdiği yanıtta, konunun, İngiliz Hükümeti tarafından, Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin, geçtiğimiz Ekim ayında Maraş’ta kıyı bölgesinin açılmasına ilişkin faaliyetlerin öncesinde ve sonrasında, Ankara’ya iletildiğini ifade etti.

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İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili tüm kararlarını ve özellikle 550 ve 789 sayılı kararlarını desteklediğini söyleyen Morton açıklamasında ayrıca, tüm tarafların BM himayesinde yapılacak gayriresmî konferansa, esneklik göstererek katılmalarının önemini de vurguladı.

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Son Güncelleme: 12.03.2021 12:37
Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşWendy Morton
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