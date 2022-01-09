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Washington Eastmed projesini desteklemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri bakanlıklarına birer “non paper” (belge olmayan belge) göndererek Washington’un, EastMed deniz altı doğal gaz boru hattı projesini, ekonomik açıdan sürdürülebilir görmediğini ve çevre açısından da yıkıcı bulduğu için desteklemediğini bildirdiği haber verildi.

09 Ocak 2022 Pazar 12:00
Washington Eastmed projesini desteklemiyor

Haravgi’nin ANT1 isimli internet haber sitesine dayandırdığı habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gönderdiği belgede “hayata geçirilmesi halinde, Doğu Akdeniz’ doğal gazını Girit üzerinden Avrupa’ya taşıyacak proje yeni ABD hükümetinin iklim değişikliğiyle ilgili hedeflere de uygun değildir, dolayısıyla Washington bu projeyi destekleyemez” denildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu belgeyi gönderdiği bilgisini Haravgi’ye doğrularken, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu hareketi tam da bu zamanda yapmasından kaygı duyduğuna işaret etti.

Söz konusu belgede ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Washington’un EastMed’e destek vermeme duruşunun siyasi veya jeopolitik kaynaklı olmadığı, Türkiye’nin baskı ve tehditlerinin sonucu olarak da algılanmaması gerektiği vurgusunu da yaptığı ve Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail’e EuroAsia Interconnector gibi başka projelere odaklanmaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

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Gazete AB’nin, devam etmekte olan teknik ve ekonomik sürdürülebilirlik çalışmalarını finanse edilmekte olduğu EastMed doğal gaz boru hattı ile ilgili nihai kararını bu yıl sonuna doğru vermesinin beklendiğini yazdı.

Haberde ayrıca Dr. Charles Ellinas gibi uluslararası uzmanların ve eski Rum yönetimi başkanlarından Yorgos Vasiliu gibi politikacıların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis binlerce imza atsa da bu boru hattının gerçekleşmeyeceğine dikkat çektikleri hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 09.01.2022 12:36
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