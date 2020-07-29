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Vasiliko’daki terminalin inşasının denetiminden sorumlu konsorsiyum seçildi

Vasiliko’da sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gazlaştırma ve depolama terminalinin inşasının zaman takvimi içerisinde tamamlanmasından ve denetiminden sorumlu olacak konsorsiyumun seçilmesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:56
Vasiliko’daki terminalin inşasının denetiminden sorumlu konsorsiyum seçildi
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Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA), yürütülen ilgili süreç çerçevesinde, terminalinin inşasını denetleme sorumluluğunu, “Tractabel” ve “Gazocean”  isimli taşeronlarla, “Hill International N.V and Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore Greek Branch” isimli konsorsiyuma verdiğini yazdı.

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“Hill International N.V” şirketinin büyük inşaat denetim şirketlerinden biri olduğunu, ABD’de 8’inci sırada yer aldığını yazan gazete,  “Bureau Veritas” şirketinin ise 190 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özellikle enerji ve denizcilik alanlarında çalışmalara imza attığını belirtti.

Gazete, Tractabel şirketinin 160 yıllık tecrübeye sahip uluslararası bir şirket olduğunu, Gazocean isimli Fransız şirketin ise 1964 yılından bu yana sıvılaştırılmış doğal gaz ile ilgili tecrübesi bulunduğunu yazdı.

Son Güncelleme: 29.07.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Vasiliko Terminal
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