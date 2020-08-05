Vaka Sayısı Çift Haneli

SORUN LİMASOL’LA SINIRLI DEĞİL, VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YEREL ENFENSİYON

HAVAALANLARINDA TEST KAOSU SÜRÜYOR, YOLCULAR BİLGİLENDİRİLMİYOR

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 (.): Rum tarafında, dün saptanan yeni tip koronavirüs vakalarının ithal enfeksiyondan çok yerel enfeksiyon olduğu; karantina koşullarında olması gereken bazı kişilerin kurallara uymayıp toplum içerisine karıştığı, havaalanlarında uygulanan testler konusunda da karışıklık hakim olduğu haber verildi.

Politis “Vaka Çok, Görüntü Bulanık” başlığıyla aktardığı haberinde dün yapılan 3 binden fazla testte 25 yeni vaka saptandığını ve vakalardan sadece 2’sinin ithal olduğu yazdı.

Habere göre, Rum epidemiyoloji grubu bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, mevcut duruma dair bilgi verecek ve bundan sonra atılacak adımları görüşecek.

EPİDEMİOLOGLAR KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞIYOR

Rum epidemiyoloji grubu üyeleri, virüsün toplum içerine ne kadar nüfuz ettiğine dair tartışmalarını artık grup dışında, kamuoyu önünde yapmaya başladığına da işaret edildi.

Grup üyelerinden Petros Karayannis, Leondios Kostrikis’in önceki gün yaptığı Limasol’da yeni tip koronavirüs virüsü taşıyan ancak semptom göstermeyen bin-bin 500 kişi olduğuna inanıldığı açıklamasını reddetti. Kostrikis’in verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını, yanlış görüntü verdiğini ve Limaol’daki vaka sayısının Kostrikis’in verdiği rakamdan on kat daha azı olduğuna inanç belirtti.

Dr Kostrikis ise verdiği rakamların doğruluğunda ve Limasol’daki vaka sayısının 4 haneli olduğunda ısrar etti.

HAVAALANLARINDA TEST KAOSU

Gazete, başka bir haberinde, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un dün verdiği “şartlar derhal düzeltilecek” teyidine rağmen Larnaka Havaalanı’nda yaşanan PCR testi kaosunun dün de devam ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, yolcular, yapılan testlerin sonuçlarını ne zaman alacakları veya karantinaya girmeleri gerekip gerekmediği konusunda kendilerine bilgi verilmediğinden şikâyetçi.

Bu arada, Rum Sağlık Bakanı 9 Haziran – 2 Ağustos döneminde A ve B kategorideki ülkelerden toplam 34 uçuşla gelen yolculara Larnaka ve Baf Havaalanlarında toplam 27 bin 334 test yapıldığını açıkladı. 34 uçuştan 16’sının Yunanistan’dan gerçekleştiğini ve bunlardan 5’inde pozitif vaka saptandığını anlatan Sağlık Bakanı, 1 Ağustos itibarıyla havaalanlarında yapılan günlük test sayısının 600’den 1000’e çıkarıldığını da hatırlattı.

Gazete, Rum polisinin, vakaların artması üzerine yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk üç gün içerisinde bin 352 denetim yaptığını; 9 işletme ve 43 şahıs hakkında işlem yapıldığını; denetimlerin 504’ünün Limasol kazasında olduğunu; hakkında işlem yapılan işletme sayısının 2, şahıs sayısının da 16 olduğunu belirtti.

SORUN YALNIZ LİMASOL’DA DEĞİL…

Fileleftheros ise, verilerin, enfeksiyon sorununun Limasol’la sınırlı olmadığını gösterdiğini ve son 24 saatte yapılan testlerde diğer kazalarda da vakalar saptandığını yazdı. Gazete, diğer kazaların aksine Limasol’da dün hiç yeni vaka saptanmadığını, Larnaka’da önemli oranda vaka bulunduğunu yazdı.

ABD’DEN DÖNEN KADININ ENFEKSİYON ZİNCİRİNDE 19 KİŞİ

Gazete, ABD’den Güney Kıbrıs’a dönen ve karantina kurallarına uymayan bir kadının başlattığı enfeksiyon zincirine dün 3 vaka daha eklendiğini ve böylece çoğunluğu Larnaka’da olan vaka sayısını 19’a çıktığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, geçen bahar yaşadığı zamanlara dönüş yaptığına işaret edilerek, dünkü sonuçların, Güney Kıbrıs’ta nüfusun test yapılan yüzde 1,3’ünün pozitif çıktığı değerlendirmesini teyit ettiğine işaret edilen haberde “Bu oran Kıbrıs nüfusunun geneline taşındığında birkaç bin kişiye tekabül eder” vurgusu yapıldı.

12 YAŞ VE ALTINDAKİ ÇOCUKLARDAN TEST İSTENMEYECEK

Alithia, Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına dayanarak, geliş yeri neresi olursa olsun 12 yaş ve altındaki çocuklardan negatif sonuçlu belge ve Güney’deki havaalanlarında PCR testi istenmeyeceğini bildirdi.

(ŞA/FEZ)

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