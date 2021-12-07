Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, seçenekler belgesinin üçüncü taslağının hazır olduğu ve bunun iki gidişata yöneldiği belirtildi. Seçenekler belgesinde, kapalı bölge Maraş’taki faaliyetleriyle olarak, AB tarafından Türkiye aleyhinde alınabilecek bir dizi olası önlemin yer aldığı öne sürüldü.

Belgede yer alan önlemler arasında, kapalı bölge Maraş’taki faaliyetlerde yer alan kişiler aleyhinde yasal önlemler alınmasının bulunduğunu da iddia eden gazete, Türkiye’nin Avrupa Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmesine dair tedbirlerle ilgili bir öneri yapıldığına da dikkat çekti.

Seçenekler belgesinde önemli iyileştirmeler olmasına rağmen, konunun AB Dış İlişkiler Konseyi’nin toplanacağı önümüzdeki Salı gününe kadar “açıkta” kalacağını yazan gazete, bu süre zarfında üye devletler arasında, 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Dış İşleri Bakanları toplantısında esaslı bir sonuç ortaya çıkması için perde gerisinde bir istişare maratonu yaşanmasının beklendiğini belirtti.



Gazete, iyileştirilmeler yapılmış olmasına rağmen önemli eksiklikler içerdiği iddia edilen ikinci taslağın ardından dün ilk taslaktan çok daha iyileştirilmiş üçüncü bir taslak sunulduğunu ifade etti.

AB Dışişleri Bakanlarının kritik görüşmesi öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 9 Aralık’ta Madrid’e yapacakları ziyaretin referans noktası teşkil ettiğini de kaydeden gazete, Rum kesiminin bu görüşme esnasında İspanya’nın daha olumlu bir tutum sergilemesi için çabalayacağını ekledi.

