Türkiye’nin tüm hareketleri Borrell’in raporunda yansıtılacak

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Stano, rutin basın bilgilendirme toplantısı sırasında Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) Çeşme oşinografi gemisinin Ege’deki faaliyetleriyle ilgili sorusuna karşılık Komisyon Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerle ilgili konularda Mart ayında Avrupa Konseyi’ne sunmak üzere bir rapor hazırlamakta olduğunu hatırlattı.

Stano “Bütün bunlar dikkate alınacak ve Yüksel Temsilci’nin AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili raporunda yansıtılacak” ifadesini kullandı.