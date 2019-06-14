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Türkiye’nin sondaj çalışmalarına ilişkin iddialar sürüyor

Türkiye’nin sondaj çalışmalarına ilişkin iddialar sürüyor

14 Haziran 2019 Cuma 07:49
Türkiye’nin sondaj çalışmalarına ilişkin iddialar sürüyor

Türkiye’nin “Fatih” ve “Yavuz” sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği faaliyetler ve Rum hükümetinin bu faaliyetleri engellemeye yönelik girişimlerine ilişkin haberler bugün de Rum basınında geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi: “Barbaros’un Ayak İzlerinde – Lefkoşa Fatih ve Yavuz’un Barbaros’un Araştırma Yaptığı Bölgelerde Hareket Edeceklerini Düşünüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin daha önce Barbaros sismik araştırma gemisinin incelediği bölgelerde faaliyet göstermelerinin beklendiğini yazdı.
Gazete, Fatih gemisinin Kıbrıs’ın 36 deniz mili batısında bulunduğunu, Türkiye’nin Yavuz gemisini bölgeye göndereceğini de duyurduğunu belirtirken Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin eylemlerinin Kıbrıs’ın güneyine, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine kayması ihtimalini göz ardı etmediğini aktardı.
Rum hükümeti, Türk sondaj gemilerinin Barbaros’un adımları takip edecekleri ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 8 ve 9’uncu parsellerde araştırma yapma girişiminde bulunacaklarını düşünüyor.
Haberde, Rum hükümetinin Fatih gemisi personeline yönelik çıkarttığı iddia edilen tutuklama emirlerine de yer verilerek, bu hukuki önlemin, bir nebze işe yaradığı iddia edildi.
Gazete, Fatih gemisinde görev yapan Norveçli personelin, Rum hükümetinin tutuklama emirlerini almasının ardından görevlerinden ayrıldıklarını, yerlerine Türk personelin görev yapmaya başladığını öne sürdü.
Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinde yer alan şirketlerin de yasadışı eylem gerçekleştirdiklerini öne süren gazete, bu durumda söz konu şirketlerin yöneticilerinin para ve/veya hapis cezasına çarptırılabileceklerini savundu.

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Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Hükümet Artık Tehditleri Çok Ciddiye Alıyor – Yavuz Konusunda Ciddiler” başlıkları altında verirken, Rum hükümetinin, Türkiye’nin Fatih ve Yavuz gemileriyle er ya da geç sondaj gerçekleştireceğine inandığını yazdı.
Gazete, Rum hükümetinin Türkiye’nin bu konudaki söylemlerini artık çok ciddiye aldığını belirtirken, Türkiye’nin taleplerinin hayata geçirilmesinin, “Kıbrıs’ın MEB’inin yüzde 69’unun kaybedilmesi anlamına geleceğinden, Kıbrıslı Türklerin çıkarları için de zararlı olacağı” iddiasında bulundu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:   
Alithia: “Tutuklama Emirleri Türkiye’nin Canını Acıtıyor – Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz Konusunda: ‘Tüm Seçenekler Masada’”.
Haravgi: “Tutuklama Emirleri Türkiye’nin Canını Yakıyor”.

 

Son Güncelleme: 14.06.2019 11:06
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sondaj çalışmaları
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