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“Türkiye hazıra konuyor” iddiası

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini gönderdiği noktanın, ENI şirketinin daha önce ayrıntılı şekilde araştırma yaparak tam da sondaj için belirlediği nokta olduğu iddiası Rum basınında yer aldı.

“Türkiye hazıra konuyor” iddiası

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini gönderdiği noktanın, ENI şirketinin daha önce ayrıntılı şekilde araştırma yaparak tam da sondaj için belirlediği nokta olduğu iddiası Rum basınında yer aldı.

21 Ocak 2020 Salı 09:29
“Türkiye hazıra konuyor” iddiası

Fileleftheros gazetesi “Hazır Yatağa Konuyor – Yavuz’u Tam da ENI’nin Hedef Noktasına Gönderdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini sondaj amaçlı gönderdiği noktanın tam da ENI’nin sondaj için belirlediği nokta olduğunu, Türkiye’nin verileri çalarak tahsis edilmiş parsele girdiğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin sadece söz konusu noktanın adını “Lefkoşa-1” olarak değiştirdiğini belirterek, Rum ve İtalyan makamlarının 2017 yılının Şubat ayında, ENI’nin verilerinin çalındığı şüphesiyle bir araştırma gerçekleştirdiklerine ilişkin bilgiler de bulunduğunu öne sürdü.

ENI tarafından yapılan araştırmaların teknik bilgilerine ve ilgili haritalara haberinde geniş yer veren gazete, buna karşın Türkiye’nin verilerinin 2017’den sonra güncellenmediğini iddia etti.

Gazete, ENI’nin söz konusu yatağa ilişkin planlarında değişiklik yapmış olduğunu ve buradaki sondaj öncesinde, yetki sahibi olduğu diğer yataklardaki teknik araştırmaları tamamlama niyetinde olduğunu Rum hükümetine bildirdiğini belirtirken ENI ve Total’in son iki yılda yaptıkları değerlendirmeyle, bölgede doğal gaz bulunması ve miktarına ilişkin beklentilerini düşürdüğünü savundu.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin söz konusu eylemi karşısında gerekli tüm diplomatik girişimleri geçekleştirmekte olduklarını söyledi.

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Alithia gazetesinde yer alan habere göre Kusios, Türkiye’nin 8’inci parsele Yavuz sondaj gemisini göndermesini “korsanlık” olarak nitelendirirken gerekli tüm diplomatik girişimleri de yapmakta olduklarının altını çizdi.

KİPRİANU’NUN CNN TÜRK’E AÇIKLAMASI VE PARTİLERDEN TEPKİLERİ

Fileleftheros gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun CNN Türk’e doğal gaz ve EastMed projesine ilişkin açıklamalarına da yer verirken, diğer bazı Rum siyasi partilerinin ise Kiprianu’yu açıklamalarından ötürü eleştirdiklerini yazdı.

Habere göre Kiprianu CNN Türk’e açıklamasında, Türkiye üzerinden döşenecek bir doğal gaz boru hattına karşı olmadıklarını, ancak bunun Kıbrıs sorununun çözümünden sonra mümkün olabileceğini belirtti.

Gazete, Kiprianu’nun bu açıklamasının, Rum siyasi partileri tarafından, İsrail’den AB’ye Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden doğal gaz götürülmesini hedefleyen EastMed projesini sabote ettiği şeklinde eleştirildiğini aktardı.

Habere göre DİKO, Dayanışma Hareketi, ELAM, EDEK ve Demokratik Cephe partileri yaptıkları açıklamalarda AKEL’i EastMed projesini sabote etmekle suçlayarak Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 8’inci parsele girmesini ise kınadılar.

Son Güncelleme: 21.01.2020 13:23
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