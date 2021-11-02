Tatar'ın hellim konusunda Komisyon’a mektup gönderdiğini iddia ettiler

Fileleftheros gazetesi: “Tatar’dan Hellim’e Bomba – Sahte Devletin Koşullara Uyum Sağlayamaması Konusunda Komisyon’la Tartışıyor” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’e bir mektup gönderdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescillenen Hellim’i üretmekte karşılaşacağı sorunları bildirdiğini iddia etti.
Gazete, Tatar’ın mektubunda, denetçi olarak belirlenen “Bureau Veritas’ın” ise henüz KTTO’yla herhangi bir anlaşma imzalamadığını dile getirdiğini ve Komisyon Başkanı’nın müdahalesini talep ettiğini belirtirken, Tatar’ın söz konusu mektubunu ise “Hellimin temellerine konulan bomba” şeklinde nitelendirdi.