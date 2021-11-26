banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner404

Suça İlişkin Yıllık Rakamlar

Lefkoşa, 26 Aralık 21: Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı kapsamında, Eylül ayına kadarki sürede 3 bin 80 ciddi suç işlendi.

26 Kasım 2021 Cuma 15:00
Suça İlişkin Yıllık Rakamlar

Lefkoşa, 26 Aralık 21: Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı kapsamında, Eylül ayına kadarki sürede 3 bin 80 ciddi suç işlendi.

Politis gazetesi, Rum Adalet Bakanı’nın Rum Meclisi’ne, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı kapsamında ve Eylül ayına kadarki süre zarfında işlenmiş ciddi suçlara ilişkin istatistiki bilgi sunduğunu, söz konusu verilerin 3 bin 80 ciddi suç işlendiğini gösterdiğini yazdı.

Söz konusu ciddi suçların yüzde 75, 49’unun aydınlatıldığı belirtilen haberde, geçen yıl aynı dönemde işlenen ciddi suç sayısının 2 bin 28, aydınlatılma oranının ise yüzde 70,94 olduğu vurgulandı.

banner341
Habere göre söz konusu verilerde, 577 uyuşturucu madde davası çerçevesinde 640 suçlu yakalanırken 190 kilo hintkeneviri, 100 adet hintkeneviri bitkisi, 4,3 kilo kokain, 3,6 kilo metamfetamin ve 233 tablet tramadol ele geçirildiği belirtildi.

Rum polisinin, 159 çocuk istismarı, 780 aile içi şiddet ve 10 insan ticareti olayını araştırdığı belirtilen haberde, 6 bin 602 yabancı uyruklunun ülkeye yasadışı girmekten, 10 kişinin ise kaçak göçmen taciri olmalarından ötürü tutuklandıkları vurgulandı.

Haberde, tutuklanan yabancılardan 223’ünün sınır dışı edildiği de belirtildi.

(SB/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 Yunan askere ait kalıntılar teslim edildi
7 Yunan askere ait kalıntılar teslim edildi
RMMO'da birçok usulsüzlük mevcut
RMMO'da birçok usulsüzlük mevcut
Anastasiadis’in geçici danışmanları kalıcı yapıldı
Anastasiadis’in geçici danışmanları kalıcı yapıldı
Rum yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”
Rum yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”
Exxon Mobil’in sıvı yakıt depolarının sökümü başlıyor
Exxon Mobil’in sıvı yakıt depolarının sökümü başlıyor
Sığınma başvurusu reddedilen 17 bin kişi mahkemelerde
Sığınma başvurusu reddedilen 17 bin kişi mahkemelerde
Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun Başkanlığı 2022’de Güney Kıbrıs’ın
Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun Başkanlığı 2022’de Güney Kıbrıs’ın
BM’nin danışman ataması konusu beklemede
BM’nin danışman ataması konusu beklemede
Güney Kıbrıs’ta 489 yeni Covid-19 vakası saptandı
Güney Kıbrıs’ta 489 yeni Covid-19 vakası saptandı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tedbirlerine tepki
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tedbirlerine tepki

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim