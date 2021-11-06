Stewart’ın ay sonu adaya gelmesi bekleniyor

Rum basını, görev süresi sona eren Elizabeth Spehar’ın yerine atanan Stewart’ın aynı zamanda Kıbrıs Özel Danışman Yardımcılığı görevini de üstleneceğini hatırlattı, Rum yönetiminin şimdi, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı da atamasını beklediğine işaret etti.
Alithia’ya göre Rum Sözcü Marios Pelekanos Stewart’ın, Spehar’ın yerini almak üzere bu ay sonu Ada’ya gelmesinin beklendiğini, rolünün de aslında Spehar’ın rolünden farklı olmayacağını söyledi.
Rum basını, görev süresi sona eren Elizabeth Spehar’ın yerine atanan Stewart’ın aynı zamanda Kıbrıs Özel Danışman Yardımcılığı görevini de üstleneceğini hatırlattı, Rum yönetiminin şimdi, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı da atamasını beklediğine işaret etti.