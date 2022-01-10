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Stefanu: “DİSİ iktidardan gitmeli”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİSİ’nin iktidardan gitmesi gerektiğini ve bunu, kendi çabalarıyla ve kendi yaptıkları işlerle sağlayacaklarını söyledi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:45
Stefanu: “DİSİ iktidardan gitmeli”

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, EDON’un dünkü toplantısında konuşan Stefanu, ülkenin ve halkın içerisinde bulunduğu çıkmazın gerçek, özlü ve ilerici bir değişim ihtiyacı doğurduğunu kaydetti. Stefanu, 9 senedir liderlik yapan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’dan şimdi Başkanlık görevini alıp memleketi kurtarmasını ve olayları değiştirmesini beklemenin mantıklı olmadığını belirtti.
Memleketin ilerici ve halk yanlısı siyasi programa dayalı gerçek bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Stefanu, seçilecek başkan ve hükümetin, insanlara gelecek perspektifi sunabilmesi gerektiğine işaret etti.

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Stefanu, 9 yıldır memleketi yöneten DİSİ’nin çıkmazı göğüsleyemediği gibi, daha fazla soruna neden olduğunu söyledi.

 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 12:51
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