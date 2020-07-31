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Sözde “Maraş Belediye” heyeti Anastasiadis ile görüştü

Sözde “Maraş Belediyesi”nden bir heyet, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelerek “kapalı Maraş bölgesinin yerleşime açılmasının” ileri götürülmemesi için Türkiye’ye baskı yapılmasını istedi.

31 Temmuz 2020 Cuma 12:20
Sözde “Maraş Belediye” heyeti Anastasiadis ile görüştü
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Haravgi gazetesi, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu  başkanlığındaki heyetin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelerek, bir takım taleplerini gündeme getirdiklerini yazdı.

Habere göre, Yoannu, görüşme konusunda yaptığı açıklamada,  “kapalı kentin yerleşime açılmasının ileriye götürülmemesi amacıyla ABD, Rusya ve AB gibi büyük ülkeler tarafından Türkiye’ye baskı yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşlerinin net olduğunu ifade eden Yoannu, Rum  Yönetimi’nin kapalı Maraş’ın yerleşime açılması durumunda, Güvenlik Konseyi’ne başvurarak ve AB’yi olağanüstü toplayarak etkin tedbirler alacağını söyledi.

Yoannu, Rum Yönetimi’nin Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararlara sahip olduğunu anımsatarak, bunların; ihlal edilmesi zor olan kararları teşkil ettiğine de dikkati çekti.

Yoannu, bazı kişilerin bu kararları basit olarak addetmesine karşın kendilerinin, aksi görüşte olduklarını, bunları ihlal edilmesi zor olan güçlü kararlar olarak addettiklerini ifade etti.

Kapalı Maraş bölgesinin yerleşime açılmasının ileriye götürüldüğü şeklindeki söylemlerin sorulması üzerine Yoannu, görüşme çerçevesinde bu konuları, kapalı Maraş bölgesine giren ve yıkılmak üzere olan binaları kaydeden Türkler  tarafından yapılan faaliyetleri  gündeme getirdiklerini belirtti.

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Yoannu, Türkiye’nin kapalı Maraş’ın yerleşime açılmasını ileriye götüremeyeceğini, ileri götürmesi halinde de bunun; Kıbrıs sorununu çözüme niyetinde olmadığı anlamına  geleceğini savundu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşme sırasında Kıbrıs sorununun genel süreci hakkında bilgi verdiğini, Kıbrıs Türk toplumundaki gelişmeleri beklediklerini ve müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis ile sözde “Maraş Belediye” heyeti arasındaki görüşmede, Anastasiadis’in, son gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında Maraş konusunda gündeme getirdiği konulardan da söz ettiğini belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in bu konuları, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği son görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olan görüşmesinde gündeme getirdiğini ifade etti.

Maraş konusunun, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından AB Dış İlişkiler Konseyi’nde de gündeme getirildiğini ifade eden Kusios, Anastasiadis’in görüşme sırasında BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP kararıyla ilgili hükümetin faaliyetleri hakkında da bilgi verdiğini söyledi.

Kusios, Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararların yeniden teyit edilmesinin ve bunlara saygı gösterilmesinin  ayrıca “oldu bittiler yaratmayı amaçlayan işgal altındaki topraklardaki işgal rejiminin ve Türkiye kanadından yürütülen  faaliyetlerin sonlandırılmasının” ortaya konulmasının öneminden bahsetti.

Son Güncelleme: 31.07.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisSözde Maraş Belediye Heyeti
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