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Sınır kapıları konusunda AKEL ile hükümet arasındaki tartışma sürüyor

Rum hükümetinin, koronavirüs salgını sebebiyle Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dördünü geçici olarak kapatma kararı sebebiyle ana muhalefet partisi AKEL ile Rum hükümeti ve DİSİ arasındaki karşılıklı eleştiriler dün yapılan açıklamalarla da devam etti.

Sınır kapıları konusunda AKEL ile hükümet arasındaki tartışma sürüyor

Rum hükümetinin, koronavirüs salgını sebebiyle Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dördünü geçici olarak kapatma kararı sebebiyle ana muhalefet partisi AKEL ile Rum hükümeti ve DİSİ arasındaki karşılıklı eleştiriler dün yapılan açıklamalarla da devam etti.

09 Mart 2020 Pazartesi 08:52
Sınır kapıları konusunda AKEL ile hükümet arasındaki tartışma sürüyor
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Politis ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, sınır kapılarının kapatılması konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik önceki günkü eleştirilerinin ve Rum Hükümet Sözcüsü’nün yanıtının ardından, taraflar arasındaki karşılıklı açıklamaların dün de devam ettiğini yazdı.

“KARANLIK DÖNEMLERİ ANIMSATACAK KADAR KABUL EDİLEMEZ”

Habere göre AKEL Politbüro Üyesi Hristos Hristofidis dünkü açıklamasında, Rum hükümetinin yaklaşımının, karanlık dönemleri anımsatacak kadar kabul edilemez olduğu yorumunda bulundu.

Rum hükümetinin, demokratik eleştiri hakkını kullananların vatanına zarar verdiği düşüncesini benimsediğini vurgulayan Hristofidis, “Hükümet, satılık pasaportlar, Seyşeller’e bedava geziler, yolsuzluklar ve Kıbrıs sorununda güvenilirliğe verilen zararla bizi rezil etti” şeklinde konuştu.

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Hristofidis, DİSİ tarafından dün yapılan açıklamada, Andros Kiprianu’nun “milli zarar” şeklinde nitelendirilmesini de kınadı.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN İZAHAT TALEBİ

Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL’in, AB Dış İşler ve Genel İlişkiler Konseyi toplantısında Suriye’nin İdlib kentindeki durum konusunda alınan karar sebebiyle Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan izahat istediğini yazdı.

Habere göre Hristofidis dünkü açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Genel İlişkiler Konseyi toplantısında İdlib’deki durumdan Suriye makamları ile Rusya’nın sorumlu tutulduğu ve Türkiye’nin “karşı karşıya olduğu zor durumun anlaşıldığı” ifadesinin kullanıldığını belirterek Rum hükümetinin de onay verdiği bu bildirge konusunda izahat istedi.

Hristofidis, söz konusu toplantıya katılan Rum Dışişleri Bakanı’ndan bu konudaki tezini netleştirmesi talebinde bulundu.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
AkelRum HükümetiSINIR KAPILARI
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