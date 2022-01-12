Sığınmacılar için 1 yılda 39 milyon Euro harcama

Fileleftheros’un Rum resmî kaynaklarına dayanarak manşete çektiği habere göre, sığınmacılar için 1 Ocak 2021’den 21 Kasım 2021’e kadar yapılan harcama 36 milyon 494 bin 943 Euro. Bu rakamın 2021 sonuna kadar 39 milyon Euro’ya ulaştığı tahmin ediliyor.
12 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
Fileleftheros’un Rum resmî kaynaklarına dayanarak manşete çektiği habere göre, sığınmacılar için 1 Ocak 2021’den 21 Kasım 2021’e kadar yapılan harcama 36 milyon 494 bin 943 Euro. Bu rakamın 2021 sonuna kadar 39 milyon Euro’ya ulaştığı tahmin ediliyor.
Son Güncelleme: 12.01.2022 14:37