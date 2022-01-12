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Sığınmacılar için 1 yılda 39 milyon Euro harcama

Rum Yönetimi’nin siyasi sığınmacılar için yaptığı harcamaların 2021’de 39 milyon Euro’ya ulaştığı ancak bu amaç için AB’den aldığı yardımda da artış olduğu bildirildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
Sığınmacılar için 1 yılda 39 milyon Euro harcama

Fileleftheros’un Rum resmî kaynaklarına dayanarak manşete çektiği habere göre, sığınmacılar için 1 Ocak 2021’den 21 Kasım 2021’e kadar yapılan harcama 36 milyon 494 bin 943 Euro. Bu rakamın 2021 sonuna kadar 39 milyon Euro’ya ulaştığı tahmin ediliyor. 

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Rum Yönetimi, sığınmacılarla ilgili içerisinde bulunulan “olağanüstü durum”  nedeniyle AB’den yardım da alıyor. 2014’ten 2020’ye kadar aldığı toplam 108 milyon Euro’nun 39 milyon Euro’sunu sığınmacılar ve mültecilerin geri iadesi, 58 milyon 500 bin Euro’sunu sınır güvenliği, 9 milyon Euro’sunu kolluk ve işbirliği konuları için harcadı. Aynı dönemde 10 milyon 200 bin Euro da “Purnara” mülteci kampı da dahil mülteciler için inşa edilen yapılara harcandı.
 

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Son Güncelleme: 12.01.2022 14:37
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