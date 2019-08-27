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Shell yetkilileri Anastasiadis ile görüşecek

İngiliz-Hollanda şirketi Shell’in üst düzey yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de bulunan “Afrodit” yatağının kalkınma planını ele almak amacıyla bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile bir araya geleceği belirtildi.

Shell yetkilileri Anastasiadis ile görüşecek

İngiliz-Hollanda şirketi Shell’in üst düzey yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de bulunan “Afrodit” yatağının kalkınma planını ele almak amacıyla bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile bir araya geleceği belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 08:02
Shell yetkilileri Anastasiadis ile görüşecek

İngiliz-Hollanda şirketi Shell’in üst düzey yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de bulunan “Afrodit” yatağının kalkınma planını ele almak amacıyla bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile bir araya geleceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Shell heyeti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin, Shell’in girişiminin ardından gerçekleştirileceğine dikkati çekerken; Shell’in, “enerji alanındaki büyük şirketin, Kıbrıs’ta olduğu ve “Afrodit” yatağındaki önemli bölümü aracılığıyla enerji programına dahil olduğu” mesajını göndermek istediğini yazdı.

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Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, “Afrodit” yatağından elde edilecek gelirlerin orantılı paylaşımı konusunda, aylar süren Noble-Shell-Delek arasındaki müzakerelerin sona erdiğini, ayrıca Rum hükümeti tarafından onaylanması gereken yatağın kalkınma planına yönelik  müzakerelerin ise  son aşamada olduğunu belirtti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, iki onayın -gelirlerin orantılı paylaşılması ve Afrodit yatağının kalkınma planı- Rum Yönetimi’nin yararına olduğunu düşündüğünü belirten gazete, Shell heyeti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin, Enerji Bakanı Lakkotripis’ın karşı öneride bulunduğu kalkınma planına yönelik değişikliklerin en kısa zamanda tamamlanmasına ivme kazandıracağını da  yazdı.

Son Güncelleme: 27.08.2019 12:22
Anahtar Kelimeler:
ShellAnastasiadisAfrodityatağıRum MebYorgos Lakkotripis
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