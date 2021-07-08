Seri katil Metaksas olayıyla ilgili 17 polise disiplin soruşturması

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu 5 kadın ve bu kadınlardan ikisine ait iki çocuğu öldüren seri katil Nikos Metaksas olayıyla ilgili 17 polisin, Polis Disiplin Komitesine sevk edildiği belirtildi.