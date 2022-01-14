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SEK Başkanı Matsas'dan açıklama

Kıbrıs Rum İşçi Federasyonu SEK Başkanı Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin 60 Kıbrıslı Türk’ü işe alma kararını sendikaya bildirdiğini açıkladı.

14 Ocak 2022 Cuma 11:15
SEK Başkanı Matsas'dan açıklama

Fileleftheros gazetesi, SEK Başkanı Andreas Matsas’ın dün gazeteye, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işe alınmaları konusunda Türk-Sen’le gerçekleştirdikleri anlaşma sonrasında Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin, 60 Kıbrıslı Türk’ü bünyesinde işe alacağını sendikaya bildirdiğini açıkladığını yazdı.

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Habere göre Matsas, söz konusu şirketin sendikaya, başvurularını incelediği ve mülakatlarını da gerçekleştirdiği Kıbrıslı Türklerden yüzde 45’ini işe alacağını bildirdiğini, bu rakamın da yaklaşık 60 Kıbrıslı Türk’ün işe alınacağı anlamına geldiğini açıkladı.

Söz konusu şirketin adını vermekten kaçınan Matsas, Türk-Sen’le vardıkları uzlaşıya da atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklerin suiistimal edilmeden ve diğer çalışanlarla rekabet ortamı yaratmaksızın, toplu sözleşmeler ve yasalar temelinde çalışmalarının sağlanacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 12:18
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