Seçim sonuçlarına genel bakış…

Fileleftheros gazetesi “Sandık Kargaşa Çıkardı… AKEL Fiyasko, DİSİ Kazanmadı, DİKO Direndi, DİPA Güçlü Çıktı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, seçim sonrasının zorlu geçeceğini ve bazı siyasi partiler için başkanlık meselesinin açılacağını yazdı.

Gazete, sayısal olarak en yüksek oranın, yüzde 34,28 ile oy kullanmaya gitmeyenlerde görüldüğünü kaydetti.

DİSİ’nin, her ne kadar bir önceki seçime kıyasla önemli oranda oy kaybı yaşasa da seçimden galibiyetle çıkmayı başardığını belirten gazete, seçimin esas kaybedeninin yüzde 22,34’te sıkışıp kalan AKEL olduğunu yazdı.

Gazete, DİKO’nun da geçen seçime göre yüzde 3,2’lik oy kaybı yaşadığını, ancak Meclis’teki 9 sandalyesini koruduğunu; aşırı sağ eğilimli ELAM’ın sandıktan güçlenerek çıktığını ve dördüncü sıraya yükselerek sandalye sayısını ikiye katladığını belirtti.

EDEK’in dördüncülüğü ELAM’a kaptırdığını, Marios Karoyan liderliğindeki DİPA’nın ise iyi bir dinamik yakaladığını yazan gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de yedinci sırada Meclis’e girmeyi başardığını kaydetti.

Gazete, seçim sonuçlarının Başkanlık’ta memnuniyet yarattığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “halk cevap verdi” vurgusuyla yaptığı açıklamayla, seçim öncesi dönemde ağır muhalefet yapanlara mesaj verdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, seçim sonuçlarıyla ilgili tartışma yaratmak istemediğini; ancak abartılı şekilde ve geçerli sebepleri olmadan Hükümet’e sorumluluk yüklemeye çalışanların haklı çıkmadığını gözlemlediğini kaydetti.

Anastasiadis, seçim sonuçlarına tamamen saygı duyduğunu ve sonuçların, halkın güvenini kazananların sorumluluğu açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Seçimi kazanan tüm partileri ve seçilen milletvekillerini tebrik eden Anastasiadis, aday olup seçim prosedürüne katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

Anastasiadis, Meclis’teki yeni oluşumda yer alan siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı yapma ve uzlaşı ortamında, ülkenin geleceği için yol haritası çizme niyetinde olduğunu açıklayarak; “Zaman lüksümüz yoktur. Kıbrıs halkının refahı için hemen harekete geçmeli, ihtiyaçlarını, kime oy verdiklerine bakılmaksızın her vatandaşın beklentilerini yerine getirmeli ve hemen Kıbrıs halkının refahı için harekete geçmeliyiz” dedi.

Alithia gazetesi, “Güçlü DİSİ, Fiyasko Yaşayan AKEL’e Büyük Fark Atarak Yine Birinci Parti” başlıklı manşet haberinde, dünkü seçimin birçok mesaj verdiğini ve vatandaşın, muhalefetin her gün yapmakta olduğu çağ dışı partizanlığa, popülizme ve “dalkavukluğa” karşı “hayır” dediğini yazdı.

Gazete, AKEL’in seçimde aldığı oy oranının oldukça düşük olmasının parti içinde ses getirdiğini ve bir sonraki kongrede, genel sekreterlikte değişim yapılması olasılığının bulunduğunu kaydetti.

Haberde, AKEL Genel Sekreterliği için şu anda Stefanos Stefanu’nun favori gösterildiği belirtildi.

Seçimin, iç cephedeki olumsuz havaya katkı yapanlarda başı çeken DİKO açısından da fiyaskoyla sonuçlandığına işaret eden gazete, DİKO’nun, her ne kadar liderlik değişimi söz konusu olmasa da, “artık DİPA’nın nefesini ensesinde hissettiğini” yazdı.

Gazete, EDEK’in oy oranında ise, Vatandaşlar İttifakı’nın desteğiyle seçime girmiş olmasına rağmen daralma olduğunu; ELAM’ın da Meclis’te dördüncü parti olduğunu kaydetti.





SİYASİ PARTİ BAŞKANLARININ AÇIKLAMALARI

Gazete, bir diğer haberinde ise, siyasi parti başkanlarının seçim sonuçları açıklandıktan sonraki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, uzlaşı ve işbirliği mesajı verirken, DİSİ’ye oy vermeyenlerin sebeplerini anladıklarını ve mesajlarını aldıklarını söyledi.

Neofitu, kendilerine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacaklarını ve DİSİ’yi daha da güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partisinin ikna etmeyi başaramadığını kabul ederek, seçim sonuçlarının bekledikleri gibi gelmediğini ve sonuçların detaylı olarak irdeleneceğini söyledi.

Kiprianu ayrıca, 25-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AKEL Kongresi’ne de atıfta bulundu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, seçim sonuçlarının DİKO açısından iyi olmadığını; ancak partisinin 9 milletvekili çıkardığını ifade ederek, DİKO Merkez Komitesi’nin özel bir toplantı yapacağını belirtti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, seçimin en büyük galibinin ELAM olduğunu ve partinin yolsuzluk ve vatandaş hakları için mücadele edeceğini söyledi.

DİPA Başkanı Marios Karoyan, seçim sonuçlarının DİPA açısından hakkaniyetli olduğunu ve çağdışı partizanlığı geride bırakmak adına iyi bir gösterge olduğunu belirtti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu da, anketlerde çıkan oranlar kadar oy alamadıklarını ifade ederek, partinin Meclis Başkanlığı görevini talep edip etmeme konusunu görüşeceğini kaydetti.

Politis gazetesi de “DİSİ Oy Kaybetti Ama Savaşı Kazandı” başlıklı haberinde, seçim sonuçlarının AKEL’de yeni gelişmeler yaşanmasını tetiklediğini ve Kiprianu’nun, sorumluluk üstleneceğini açıkladığını yazdı.

Gazete, DİKO’nun stratejisinin ve popülist söylemlerinin başarısız olduğunu; Marios Karoyan ve DİPA’nın da 4 sandalyeyle Meclis’e girmesinin “şüphesiz başarı” olduğunu kaydetti.

Haberde, oy oranını yüzde 30 artıran ELAM’ın da seçimin bir diğer kazananı olduğuna işaret edildi.