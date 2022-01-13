Rusya tarafından aranan şahıs Larnaka Havaalanı'nda yakalandı

Politis gazetesi, Rus makamlar tarafından 21 yıldır aranmakta olan 53 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir kişinin 10 Ocak 2022 tarihinde Larnaka Havaalanı’na Selanik’ten geldiği sırada Rum polisince tutuklandığını yazdı.

Gazete, tutuklanan şahsın Rusya’ya iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını da aktardı.

