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Rusya İle Çifte Vergilendirme Sözleşmesi İmzalandı

 Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması’nda değişiklik yapılmasının kopardığı fırtınadan sonra Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Güney Kıbrıs’ı ziyaretinin iki tarafın ikili ekonomik ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı bildirildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:47
Rusya İle Çifte Vergilendirme Sözleşmesi İmzalandı
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  Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması’nda değişiklik yapılmasının kopardığı fırtınadan sonra Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Güney Kıbrıs’ı ziyaretinin iki tarafın ikili ekonomik ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı bildirildi.
Politis “Kıbrıs-Rusya İkili İlişkilerine Yeni İvme… Çifte Vergilendirme Sözleşmesi” başlıklı haberinde Lavrov’un ziyareti çerçevesinde, iki taraf arasındaki Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması’nı değiştiren bir sözleşme imzalandığını yazdı.
Habere göre, müzakereleri geçen Ağustos’ta tamamlanan anlaşmanın yeni hükümleri 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Lavrov Güney’deki temasları sırasında Rum makamlarının, Rus vatandaşlarının vergi meselelerindeki yargı desteği taleplerinde daha hızlı hareket etmesini istedi. Rum yönetiminden bir kaynak Rum tarafının, belirli meselelerin, güçler ayrılığı ilkesi nedeniyle müdahale hakkı olmayan mahkeme yetkisine tabi olmasına çekince belirtti.
Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ve Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexey Sazanov tarafından dün imzalanan protokol ile -Rus tarafının önerdiği- % 15 oranında temettü geliri ve faizinden mahsup edilen vergi karşılıklı olarak artırılıyor. Bunun paralelinde -Rum tarafının istediği-  düzenlenmiş kuruluş (emekli sandığı ve sigorta şirketleri gibi) belirli hisse senedi derecelendirmesiyle listelenen şirket gelirleri konusunda muafiyet içeriyor. Rum tarafı şirket vergileri ve devlet senetleri ile Avrupa tahvillerine stopaj vergisi muafiyeti de elde etti.  Rum tarafı açısından en önemli nokta, Rusya Federasyonu’nun diğer AB üyesi ülkelerle benzer sözleşmelerinde benzer düzenlemeler olacak olması. 
 

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Son Güncelleme: 09.09.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
Çifte VergilendirmeGüney Kıbrıs
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