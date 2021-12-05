banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde iki alkollü kişi adeta terör estirdi!
Akçiçek'te akıl almaz olay!
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Meteoroloji uyardı!
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
banner404

Rum Yönetimi’nin ortakları için “Rusya tehdit Türkiye değil”

Avrupa Birliği içerisindeki büyük bir grubun, Rum ve Yunan hükümetlerinin Güvenlik ve Politika Komitesi’nde Türkiye aleyhine geliştirdiği argüman ve tezleri ortada bırakarak Türkiye’nin AB’nin “Strateji Pusula”sında, “tehdit” olarak anılmasına karşı çıktığı fakat Rusya hakkındaki ifadelerinin “tehdit” şeklinde güçlendirilmesini, Çin aleyhindeki ifadelerin de takviye edilmesini istediği bildirildi. 

05 Aralık 2021 Pazar 14:30
Rum Yönetimi’nin ortakları için “Rusya tehdit Türkiye değil”

Haftalık Kathimerini “Rusya Tehdit, Türkiye Değil” başlıklı haberinde AB’deki ortaklarının, Rum ve Yunan hükümetlerinin “sınırlarında ve deniz bölgelerinde Türkiye’nin tehdidi altında oldukları” argümanını ortaya koymalarına rağmen Türkiye’ye “koruma duvarı çektiklerini” yazdı.
Rum yönetiminin AB’deki ortaklarını, “Türkiye’nin AB’ne ve üyelerine “tehdit ülkeler” arasına katılmaması halinde önümüzdeki Mart ayında toplanacak Avrupa Konseyi’nde Stratejik Pusula’nın onaylanmasına rıza göstermemekle tehdit ettiğini kaydetti.
Gazete Türkiye’yi tehdit olarak görmeyenler arasında, Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı alınması muhtemel tedbirler listesini (option list/paper) masaya koymasını beklediği AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in de olduğuna dikkat çekti. Borrell’in Türkiye’nin Pozitif Ajanda’sını ileri götürmekten yana olduğuna işaret etti.

banner341
Habere göre Rum yönetimi, Borrell ve ekibinin gönderdiği ‘seçenekler listesi’nin ilk taslağı, Türkiye’yi kapalı Maraş’taki adımlarını geri almaya zorlayacak bir şey içermediği gerekçesiyle yeterli bulunmadı. Borrell, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in müdahalesinden sonra yeni bir taslak hazırlattı. Ancak ana talebi Pozitif Ajanda’nın dondurulması olan ve Maraş meselesinin Kıbrıs sorununun çözümüne bağlanması yanında Türkiye hakkında ılımlı bir üslup kullanılmasını çok tehlikeli bulan Rum yönetimi ikinci taslaktan da memnun olmadı. Avrupa Dış Eylem Birimi’nin 8 Aralık’taki toplantısına kadar seçenekler listesi içeriğinde daha çok değişiklik yapılması bekleniyor. 
Haberde Almanya ve İspanya’nın Türkiye lehindeki tavırları dikkate alındığında Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı özlü tedbir alınması beklentisinin ve bu konuda AB’den güçlü destek almasının çok zor olduğuna dikkat çekildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Aralık’ta Madrid’e yapacağı ziyarette, İspanya’nın bu tavrını ve Türkiye ile yeni savunma işbirliğini muhataplarının önüne koymasının beklendiği de kaydedildi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 05.12.2021 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis ile Hristodulidis’in ilişkilerinde hava “bulutlu”
Anastasiadis ile Hristodulidis’in ilişkilerinde hava “bulutlu”
İngiltere ,Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle çözüm konusunda ısrarcı
İngiltere ,Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle çözüm konusunda ısrarcı
Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”
Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”
Viktoras Papadopulos’la Crans Montana konusunda söyleşi
Viktoras Papadopulos’la Crans Montana konusunda söyleşi
Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp iki Rus kadının cesetleri bulundu
Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp iki Rus kadının cesetleri bulundu
Güney Kıbrıs’ta 2 can kabı, 428 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 can kabı, 428 yeni vaka
Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a gidecek mültecilerin ilk grubu 16 Aralık’ta ayrılacak
Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a gidecek mültecilerin ilk grubu 16 Aralık’ta ayrılacak
Güney Kıbrıs'ta iki kadının kaybolması olayında yeni gelişme
Güney Kıbrıs'ta iki kadının kaybolması olayında yeni gelişme
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısında bir ayda 3 bin artış
Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısında bir ayda 3 bin artış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim