Rum Yönetimi’nin ortakları için “Rusya tehdit Türkiye değil”

Haftalık Kathimerini “Rusya Tehdit, Türkiye Değil” başlıklı haberinde AB’deki ortaklarının, Rum ve Yunan hükümetlerinin “sınırlarında ve deniz bölgelerinde Türkiye’nin tehdidi altında oldukları” argümanını ortaya koymalarına rağmen Türkiye’ye “koruma duvarı çektiklerini” yazdı.

Rum yönetiminin AB’deki ortaklarını, “Türkiye’nin AB’ne ve üyelerine “tehdit ülkeler” arasına katılmaması halinde önümüzdeki Mart ayında toplanacak Avrupa Konseyi’nde Stratejik Pusula’nın onaylanmasına rıza göstermemekle tehdit ettiğini kaydetti.

Gazete Türkiye’yi tehdit olarak görmeyenler arasında, Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı alınması muhtemel tedbirler listesini (option list/paper) masaya koymasını beklediği AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in de olduğuna dikkat çekti. Borrell’in Türkiye’nin Pozitif Ajanda’sını ileri götürmekten yana olduğuna işaret etti.



Habere göre Rum yönetimi, Borrell ve ekibinin gönderdiği ‘seçenekler listesi’nin ilk taslağı, Türkiye’yi kapalı Maraş’taki adımlarını geri almaya zorlayacak bir şey içermediği gerekçesiyle yeterli bulunmadı. Borrell, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in müdahalesinden sonra yeni bir taslak hazırlattı. Ancak ana talebi Pozitif Ajanda’nın dondurulması olan ve Maraş meselesinin Kıbrıs sorununun çözümüne bağlanması yanında Türkiye hakkında ılımlı bir üslup kullanılmasını çok tehlikeli bulan Rum yönetimi ikinci taslaktan da memnun olmadı. Avrupa Dış Eylem Birimi’nin 8 Aralık’taki toplantısına kadar seçenekler listesi içeriğinde daha çok değişiklik yapılması bekleniyor.Haberde Almanya ve İspanya’nın Türkiye lehindeki tavırları dikkate alındığında Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı özlü tedbir alınması beklentisinin ve bu konuda AB’den güçlü destek almasının çok zor olduğuna dikkat çekildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Aralık’ta Madrid’e yapacağı ziyarette, İspanya’nın bu tavrını ve Türkiye ile yeni savunma işbirliğini muhataplarının önüne koymasının beklendiği de kaydedildi.