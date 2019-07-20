Rum Ve Yunan Savunma Bakanlarından Türkiye’ye “faaliyetlerini Sonlandır” Çağrısı

Rum ve Yunan Savunma Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınarken Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için bunların derhal durdurulmasını talep ettiler.

Politis gazetesi, 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınama etkinliklerine katılmak için Güney Kıbrıs’a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos’un Rum mevkidaşı Savvas Angelidis ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini net bir şekilde ifade ederken Türk “provokasyonlarının” gerek Güney Kıbrıs gerekse Yunanistan ile ilgili olduğunu ifade etti.

Panayiotopulos, “ihlal” olarak nitelendirdiği Türk faaliyetlerinin, rahatlamaya herhangi bir olanak bırakmadığını ayrıca egemenlik haklarının ve toprak bütünlüklerinin korunması için son derece “uyanıklık nedenini” teşkil ettiğini de belirtti.



Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenirlilik kapısını teşkil ettiğini ifade etti.Angelidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına itiraz edilmesiyle Türk provokasyonlarına karşın, önceliğimiz gerilim değil Kıbrıs sorununun çözümüdür” ifadesini kullandı.Türkiye’nin, Avrupa ve uluslararası hukukun her ilkesini hor gördüğünü iddia eden Angelidis, Türkiye’nin ayrıca bölgede istikrarsızlık yaratmak isteyebileceğini ancak kendilerinin, mutlak soğukkanlılık ve Yunanistan ile mutlak koordinasyona ilişkin bilindik taktiklerine bağlı olduklarını, bölgede gerilime neden olacak faaliyetlere sürüklenmelerinin söz konusu olmadığını da belirtti.Gazete haberinde ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Panayiotopulos’un, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris tarafından bilgilendirildiğini yazdı.