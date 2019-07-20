banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Lefkoşa'da hastanede intihar!
LEFKOŞA'DA HASTANEDE İNTİHAR!
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da hırsızlık: 1 tutuklu
ERCAN'DA HIRSIZLIK
Bisiklet sürerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner306

Rum Ve Yunan Savunma Bakanlarından Türkiye’ye “faaliyetlerini Sonlandır” Çağrısı

Rum Ve Yunan Savunma Bakanlarından Türkiye’ye “faaliyetlerini Sonlandır” Çağrısı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:03
Rum Ve Yunan Savunma Bakanlarından Türkiye’ye “faaliyetlerini Sonlandır” Çağrısı

Rum ve Yunan Savunma Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınarken Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için bunların derhal durdurulmasını talep ettiler. 
Politis gazetesi, 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınama etkinliklerine katılmak için Güney Kıbrıs’a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos’un Rum mevkidaşı Savvas Angelidis ile bir araya geldiğini yazdı.
Habere göre Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini net bir şekilde ifade ederken Türk “provokasyonlarının” gerek Güney Kıbrıs gerekse Yunanistan ile ilgili olduğunu ifade etti. 
Panayiotopulos, “ihlal” olarak nitelendirdiği Türk faaliyetlerinin, rahatlamaya herhangi bir olanak bırakmadığını ayrıca egemenlik haklarının ve toprak bütünlüklerinin korunması için son derece “uyanıklık nedenini” teşkil ettiğini de belirtti. 

banner317
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenirlilik kapısını teşkil ettiğini ifade etti. 
Angelidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına itiraz edilmesiyle Türk provokasyonlarına karşın, önceliğimiz gerilim değil Kıbrıs sorununun çözümüdür” ifadesini kullandı. 
Türkiye’nin, Avrupa ve uluslararası hukukun her ilkesini hor gördüğünü iddia eden Angelidis, Türkiye’nin ayrıca bölgede istikrarsızlık yaratmak isteyebileceğini ancak kendilerinin, mutlak soğukkanlılık ve Yunanistan ile mutlak koordinasyona ilişkin bilindik taktiklerine bağlı olduklarını, bölgede gerilime neden olacak faaliyetlere sürüklenmelerinin söz konusu olmadığını da belirtti. 
Gazete haberinde ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Panayiotopulos’un, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris tarafından  bilgilendirildiğini yazdı.
 

Son Güncelleme: 20.07.2019 13:26
Anahtar Kelimeler:
Rum Yunan Türkiye çağrıTürkiye Sondaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alaminyo Katliamı..aralarında Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Babasının Da Bulunduğu 13 Kişinin Öldürülmesi
Alaminyo Katliamı..aralarında Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Babasının Da Bulunduğu 13 Kişinin Öldürülmesi
Rum Siyasi Partilerden Barış Harekatı’nın Yıldönümü Nedeniyle Kınama Mesajları
Rum Siyasi Partilerden Barış Harekatı’nın Yıldönümü Nedeniyle Kınama Mesajları
ELAM’ın Limasol’daki ofisine saldırı
ELAM’ın Limasol’daki ofisine saldırı
Rum kesimi yangın söndürme amaçlı 8 hava aracına sahip
Rum kesimi yangın söndürme amaçlı 8 hava aracına sahip
Kaplumbağalar yüzünden çıkan kavga Rum Başsavcılığına taşındı
Kaplumbağalar yüzünden çıkan kavga Rum Başsavcılığına taşındı
Türkiye İle Güney Kıbrıs’tan Aynı Bölgede Deniz Tatbikatları İddiası
Türkiye İle Güney Kıbrıs’tan Aynı Bölgede Deniz Tatbikatları İddiası
Spehar Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi
Spehar Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi
Bm, Liderlerden Önce Kendi Aralarında Anlaşmalarını İstiyor
Bm, Liderlerden Önce Kendi Aralarında Anlaşmalarını İstiyor
Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini memnuniyetle karşıladı, görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini memnuniyetle karşıladı, görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
19 yaşındaki İngiliz turiste tecavüz etmekle suçlanan 12 İsrailli
19 yaşındaki İngiliz turiste tecavüz etmekle suçlanan 12 İsrailli

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim