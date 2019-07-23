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Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor

Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor

23 Temmuz 2019 Salı 09:54
Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor

OKUDUKLARI ÖZEL ÜNİVERSİTELERE DE ÖDEME YAPTIKLARINDAN, KESELERİ GÜNEY’DEKİ FAHİŞ EV KİRALARINI KALDIRAMIYOR

Rum tarafındaki “Üniversite Öğrenci Birlikleri Federasyonu”nun (POFEN) Başkanı Andonia Fraku, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki üniversitelerde okuyan ancak ev sahipleri tarafından talep edilen fahiş kira bedellerini ödeyemeyecek durumda olan bazı Rum ve yabancı öğrencilerin, KKTC’den ev kiraladığını söyledi.

Alihtia haberinde, büyük üniversitelerin bulunduğu Lefkoşa ve Limasol’daki ev sahiplerinin öğrencilerden fahiş kira ücreti istediklerine, bu durumun büyük boyutlar kazanmakta olduğuna dikkat çekti.

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Habere göre POFEN Başkanı Franku, OmegaLIVE’e yaptığı açıklamada, fahiş kira ücretlerinin yerli ve yabancı üniversitelileri umutsuzluğa sürüklediğine dikkat çekerek, “Lefkoşa’daki bazı üniversitelilerimiz fahiş kiralar nedeniyle evsiz kalma tehlikesi yüzünden, kiraların çok daha düşük olduğu işgal bölgelerinde ev kiralamaya başvuruyor” dedi.

Politis, konunun, Kıbrıslı Türklerin sosyal medya üzerinden Metehan ve Gönyeli’de öğrenci evi kiralama ilanı yayınlamasıyla ortaya çıktığını yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel üniversitelerde okumaya giden üçüncü ülke vatandaşı üniversiteliler dışında Rum üniversitelilerin de, KKTC’de, Metehan ve Gönyeli gibi sınıra yakın yerleşim birimlerinde ev kiralamakta olduklarını yazdı.

Habere göre bir POFEN mensubu, okumakta oldukları özel üniversiteye ödeme yapmaları gerektiğinden, bütçeleri, Güney’deki fahiş ev kirasını kaldıramayacağından dolayı bu yıl Metehan’da ev kiralamayı tercih eden üç Rum üniversiteliyi şahsen tanıdığını ancak aynı tercihi yapan başka öğrenciler olduğunu da  bildiğini söyledi. POFEN mensubu “bu durum bilinmeyen bir şey değil. Yıllar önce, üçüncü ülkelerden yabancı öğrenciler tarafından başlatılan bir şey” dedi.

Son Güncelleme: 23.07.2019 14:15
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