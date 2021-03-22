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Rum tarafının AB Liderler Zirvesi'nden beklentileri düşük

Güney Kıbrıs’ın, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak AB liderler zirvesinde, Türkiye konularına ilişkin beklentilerinin düşük olduğu belirtildi. 

22 Mart 2021 Pazartesi 13:20
Rum tarafının AB Liderler Zirvesi'nden beklentileri düşük
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Fileleftheros gazetesi “Yaptırımlar Yerine Hediye İçin Gidiyorlar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB liderler zirvesinde düşük beklentilerle hazır bulunacağını yazdı.
Gazete, daha önce yüz yüze yapılması planlanan ancak koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle video telekonferansla yapılmasına karar verilen zirvede, Türkiye ile ilgili kararların verilmeyeceğini belirtti. 
Türkiye ile ilgili başlığın Avrupalı liderler için “baş ağrısı” teşkil ettiğini ancak liderlerin, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte, Ankara ile olan ilişkilerde dengelerin korunmasını istediğini belirten gazete Ankara ile olan ilişkilerin AB içerisindeki bir çok güçlü ortağı doğrudan ilgilendirdiğini yazdı. 
Gazete, diplomatik kaynakların, liderlerin yüz yüze bir araya gelmesinin iptal edilmesinin Türkiye ile alakalı olduğunu göz ardı etmediğini belirtti. 
Brüksel’in konuyu, gelecek AB liderler zirvesinin yapılacağı Haziran ayına kadar açık tutmayı istediğini belirten gazete, o zamana kadar araya Kıbrıs sorununa ilişkin 5+1 gayri resmi konferansın da gireceğine dikkat çekti. 
Alithia gazetesi ise ilgili haberi “AB Liderler Zirvesi Video Telekonferansla” başlığıyla aktarırken, ilgili bir kaynağa atıfta bulunarak, Türkiye ile ilgili sonuç bildirgesini şekillendiren verilerin gelecek Haziran ayına erteleneceğini belirtti. 
Gazete aynı haberi içerisinde, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Brüksel’e giden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Ada’dan ayrılmadan önce “Themaonline”a yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

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Habere göre, Hristodulidis, “Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun rasyonel şekilde düşünmesi halinde bir ‘win win’ durumuna ulaşılmasının mümkün olacağını” söyledi. 
Hristodulidis, açıklamasında ayrıca “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne yönelik bakış açısında başarılı olması durumunda bu ifadenin ‘lose-lose’ durumuna dönüşmesinden” de söz etti. 
Politis gazetesi AB liderler zirvesine ilişkin haberi “Almanya AB-Türkiye İlişkilerinde Rehber” başlığıyla aktardı. 

HRİSTODULİDİS TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNİ YORUMLADI 
Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, sosyal medya hesabından yapmış olduğu Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesine yönelik açıklamasına yer verdi.
Habere göre, Hristodulidis, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararını “endişe verici ve son derece üzücü” olarak nitelendirdi.  
Hristodulidis, bunun, “Türkiye’deki insan hakları ve temel özgürlükler konularında geri gidilmesine yönelik bir başka örnek” olduğunu savundu. 

 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 14:30
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