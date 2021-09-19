banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Kış mesaisi yarın başlıyor
55'i yerel, 80 pozitif vaka
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri...
banner376

Rum tarafı desantralize federasyon önerisi verdi

Kıbrıs Rum tarafının, desantralize federasyon tipi bir çözümü nasıl gördüğüne ilişkin ayrıntılı bir öneriyi BM, İngiltere ve AB’ye ilettiği iddia edildi.

19 Eylül 2021 Pazar 14:00
Rum tarafı desantralize federasyon önerisi verdi

Kathimerini gazetesi, “Desantralize Çözüm Konusunda Öneri Sunuldu – BM, İngiltere ve AB Öneriye Hali Hazırda Sahip ve İnceliyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Kıbrıs Rum tarafının desantralize federasyon çözümünü nasıl gördüğüne ilişkin ayrıntılı bir mektubu BM, İngiltere ve AB’ye birkaç ay önce gönderdiğini iddia etti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının böyle bir mektup göndermesinin sebebinin, uluslararası toplumun, Kıbrıs Rum tarafının ne istediğini bilmediği şeklindeki eleştirileri olduğunu belirtirken İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda desantralize federasyon konusuna yaptığı açıklamaların Kıbrıs Rum tarafını şaşırtmamasının sebebinin de bu mektup olduğunu öne sürdü.
Kıbrıs Rum tarafının önerisinin Cenevre konferansından önce oluşturulduğunu ve akabinde de ilgili yerlere iletildiğini savunan gazete, konunun Rum müzakere grubu toplantısında da gündeme geldiğini, eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise toplantıda; Kıbrıs Rum tarafının desantralize federasyon önerisini son Cenevre toplantısında vermiş olması gerektiğini söylediğini aktardı.
Gazete, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl başlayacağına ilişkin hali hazırda temaslar yapıldığını, bunlardan birinin de İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Sorunu Yetkilisi Ajay Sharma’nın Kıbrıs Rum müzakereciyle gerçekleştirdiği temaslar olduğunu belirtirken, Ağustos ayı sonlarında gazetede yer alan “Guterres çerçevesinin, çift şeklinde müzakere edilebilmelerine imkan sağlayacak şekilde, altı maddeden on maddeye çıkarılmasının düşünüldüğü” iddiasını yineledi.
Haberde, bu uygulama sonrasında “mülkiyetin toprakla veya garantilerin egemen eşitlikle paralel şekilde müzakere edilebilecekleri” iddia edilirken “diplomatik kaynakların; turizm, eğitim ve kültür gibi belli başlı konularda egemen eşitlik verilmesine olumsuz bakmadıkları ve yeni girişimin dengelenmesi adına konuya, Kıbrıslı Türklerin mülkiyet ortaklığı ve doğuştan gelen (inherent rights) hakları maddelerinin de girmesinin beklendiği” öne sürüldü.
Bu unsurun konfederasyona denk geldiği yönünde tepkilerin olduğunu da aktaran gazete, çıkmazın aşılması adına birçok kulis faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafının New York’a giderken fazla bir beklenti içerisinde olmayacağı yorumunda bulundu.


ÜÇLÜ GÖRÜŞME TARİHİ 27 EYLÜL
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tarar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le ortak kahvaltıda bir araya geleceğine dair açıklamanın Anastasiadis tarafından yapıldığını hatırlatan gazete, görüşmenin 27 Eylül tarihinde olacağına dair bilgilerin geldiğini de aktardı.
Fileleftheros gazetesi ise, “Gündemsiz ve Taahhütsüz Gayrı Resmi Kahvaltı” başlığı altında verdiği haberinde, New York’ta bir üçlü görüşme gerçekleştirilebilmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e kabul ettirmek adına yoğun çaba sarf edildiğini, Kıbrıs Rum tarafının böyle bir görüşmeye hazır olduğunu uzun zamandan beridir belirtmesine karşın Kıbrıs Türk tarafının, kamuoyuna olumlu mesajlar vermesine rağmen perde gerisinde farklı davrandığını iddia etti.
Kıbrıs Türk tarafının, üçlü görüşmeye hazır olduğu şeklinde bir izlenim yaratma çabasına karşın diplomatik kulislerde görüşmeye olumsuz yaklaştığını öne süren gazete, Kıbrıs Türk tarafının bu şekilde davranarak “oyunda kendi kurallarını kabul ettirmek istediğini” iddia etti.
En nihayetinde Kıbrıs Türk tarafının, görüşmenin gayrı resmi, gündemsiz ve herhangi bir belge veya açıklama yapılacağı taahhüdü istenmeksizin gerçekleşmesi şartıyla görüşmeyi kabul ettiğini ileri süren gazete, görüşmenin 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşeceği iddiasında da bulundu.

banner341
Gazete ayrıca, BM Sözcüsü’nün cuma günü New York’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, Anastasiadis ve Tatar’ın Guterres’le bu ay içerisinde üçlü görüşme gerçekleştireceklerini doğruladığını ancak ayrıntıların daha sonra belli olacağını ifade ettiğini de aktardı.
Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anadolu Ajansı’na ve New York’a gidişi öncesinde yaptığı açıklamaları ise, “Ersin Tatar: İki Devlet Ya Da Hiçbir Şey – Tatar New York’a İki Devlet Çizginde – BM Genel Sekreteriyle Üçlü Görüşme Daveti Almadığı Konusunda Israrcı” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.
Politis gazetesi ise, “Ertesi Günün Çözülmesini İstiyor – Başkan İngiliz Formülünü Kabul Ediyor – Anahtar The Day After (Sonraki Gün) ” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği yorum haberinde, Anastasiadis’in İngiltere’nin çözüm formülünü kabul ettiğini, tek endişesinin, “egemen eşitlik verilecek Kıbrıs Türk devletçiğinin ayrılmak istemesi durumunda ne olacağı konusu olduğunu” iddia etti.
Gazete, Guterres’in Anastasiadis ve Tatar’la 27 Eylül tarihinde bir araya geleceğinin tüm taraflarca cuma günü doğrulandığını, üçlü görüşmeye ilişkin beklentilerin ise yüksek olmadığını yazdı.
Gazete, Anastasiadis ve Tatar’ın Guterres’le gerçekleştirecekleri görüşmenin, müzakereciler olmadan yapılması olasılığından da bahsederken, Anastastasiadis’in ise 15 Eylül tarihinde İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’le gerçekleştirdiği görüşmede, İngiliz formülünün ne olduğunun da netlik kazandığını iddia etti.
Anastasiadis’in görüşmede, “iki toplumlu iki kesimli federasyon çerçevesi dışına çıkmaması kaydıyla İngiliz formüllerini görüşmeyi kabul ettiğini” öne süren gazete, İngiltere’nin “yapıcı belirsizlik” şeklinde izlediği tutumun ise Kıbrıs Rum tarafını rahatsız etmekte olduğunu savundu.
Habere göre Kıbrıs Rum tarafı, “Kıbrıs’ta devletçiklerin, siyasi eşitliğe sahip olmaları durumunda otomatik olarak ayrılma hakkına da sahip olacakları, Kıbrıs Türk devletçiğinin federasyondan ayrılma kararı alması durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Rumların statüsünün ne olacağı konusunda endişe taşıyor”.
Gazete, İngilizlerin ise, “kendi ülkelerinde geçerli olmayan bir şeyi önermediklerini, İskoçya örnek gösterilirse, egemen eşitliğe sahip olan İskoçya’nın ayrılma hakkının da olduğu, Kuzey İrlanda için ise ‘Hayırlı Cuma Anlaşması’nın’ maddelerinin geçerli olduğu” yanıtını verdiklerini belirtirken Kıbrıs Rum tarafının ise İngiltere’den, “önerilerini yaparken tüm tarafları tatmin edecek netleştirme ve dengelemeleri yapmasını” istediğini aktardı.
Haberde ayrıca, Anastasiadis’in “1960 Anayasası’na geri dönüş” önerisini “tamamen unuttuğu”, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’le gerçekleştirdiği görüşmede bu öneriye hiç değinmediği öne sürüldü.
Haravgi gazetesi konuya ilişkin haberini: “27 Eylül Üçlü Zirve Tarihi Olarak Netleşti”, başlığıyla verirken,  Alithia gazetesi ise: “Tatar: Egemen Eşitlik Olmaksızın Müzakereler Başlamaz” başlığını kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2021 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristu: “Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını bir Kıbrıslı Türk çizdi”
Hristu: “Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını bir Kıbrıslı Türk çizdi”
KKTC’den 50 bin euro değerinde kaçak tütün iddiası
KKTC’den 50 bin euro değerinde kaçak tütün iddiası
RMMO silahlandırılıyor…
RMMO silahlandırılıyor…
Güney Kıbrıs'ta 140 yeni vaka, 2 can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 140 yeni vaka, 2 can kaybı
Türkiye'nin Rumlara ödemediği 90 milyon Euro tazminat başına dert olacak
Türkiye'nin Rumlara ödemediği 90 milyon Euro tazminat başına dert olacak
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
Anastasiadis de bugün New York’a hareket ediyor
Anastasiadis de bugün New York’a hareket ediyor
Güneyde 153 vaka
Güneyde 153 vaka
Maronitler Metehan sınır kapısındaki gecikmelerden şikayetçi
Maronitler Metehan sınır kapısındaki gecikmelerden şikayetçi
Türkiye’nin Loizidu davasının gözetimini kapatmaya çalıştığı iddiası
Türkiye’nin Loizidu davasının gözetimini kapatmaya çalıştığı iddiası

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim