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Rum sözcü: “üçlü görüşme ihtimal dışı değil”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bugün gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Rum sözcü: “üçlü görüşme ihtimal dışı değil”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bugün gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 11:23
Rum sözcü: “üçlü görüşme ihtimal dışı değil”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bugün gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklamada bulundu.
Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, bugünkü Lute-Anastasiadis görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmeyi “verimli” olarak nitelendirdi ve bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ve yarın görüşmelerin sürüp sürmeyeceğine Lute’un karar vereceğini vurguladı.
Anastasiadis’in görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu yaklaşımı ve tezlerini sunduğunu dile getiren Prodromu, beklenildiği üzere görüşmede, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri ve kapalı Maraş konusundaki gelişmelerin de Lute’un gündemine getirildiğini ifade etti.

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Prodromu, Lute’un bugün akşamüzeri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla biraraya geleceğini ve görüşmelerin yarın da devam etmesi ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, sürece katkı koyacağına karar verilmesi durumunda üçlü bir görüşmenin gerçekleşmesi ihtimalinin olduğunu da dile getirdi.
Lute’un yarın da burada olacağını ve görüşmelerin devam edip etmeyeceği veya ne şekilde devam edeceğinin ise açıklanacağını vurgulayan Prodromu, Anastasiadis’in üçlü bir görüşmeye sıcak baktığını vurguladı.

 

Son Güncelleme: 01.09.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
Prodromuüçlü Görüşme
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