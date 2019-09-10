Rum Savunma Bakanı Angelidis RMMO ile ilgili açıklamalarda bulundu

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “Silahlı Kuvvetler Yortusu” dolayısıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusuyla (RMMO) ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Fileleftheros’ta yer alan habere göre, RMMO’nun gelişmeyi ve silahlanmayı sürdürdüğünü savunan Angelidis, sekiz yıllık bir silahlanma programı belirlendiğini ve bunun RMMO’nun operasyonel kabiliyetini güçlendirdiğini de savundu.
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “Silahlı Kuvvetler Yortusu” dolayısıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusuyla (RMMO) ilgili bazı açıklamalarda bulundu.