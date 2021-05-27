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Rum Sağlık Bakanlığı binası girişine patlayıcı madde atıldı

Rum Sağlık Bakanlığı binasının giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:00
Rum Sağlık Bakanlığı binası girişine patlayıcı madde atıldı
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Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı binasının giriş kapısına Salı gecesi geç saatlerde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldığını, bakanlığın girişinde çıkan yangında hasar meydana geldiğini yazdılar.
Gazete, küçük piknik tüplerinden yapılan patlayıcıyı atanların bulunması konusunda Rum polisinin araştırmasını sürdürdüğünü aktardı.

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Son Güncelleme: 27.05.2021 13:49
Anahtar Kelimeler:
PatlayıcıRum Sağlık Bakanlığı
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