banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rum Sağlık Bakanı'ndan Asya bebek için güzel haber
Minik Asya için herşey hazır
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Son Dakika
Kararlar katılaşıyor!
Tatar-Guterres görüşmesi bugün
Tatar-Guterres görüşmesi bugün
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
banner376
Flaş Haber
Metehan'da kaza!
Kapat

Rum Sağlık Bakanı'ndan Asya bebek için güzel haber

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparişinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 13:15
Rum Sağlık Bakanı'ndan Asya bebek için güzel haber

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün Rum Nevroloji ve Genetik Enstitüsü’nü ziyareti sırasında, SMA hastalığı bulunan ve şu anda Ankara’da ilaç tedavisi gören Asya bebeğin durumuna ilişkin soruları yanıtladığını yazdılar.
Habere göre Hacipandelas, Asya bebeğin, Türkiye’den KKTC’ye döner dönmez Güney Kıbrıs’taki “Makarios Hastanesi’ne” naklinin organize edileceğini, hastaneye getirilmesinin ardından ise gerekli bazı özel tetkiklerin yapılacağını ifade etti.
“Söz konusu tetkik ve tahlillerin sonuçlarının uygun çıkması durumunda, gen tedavisi için gerekli ilaç için ilgili şirketle iletişime geçilmiş olduğunu ve ilacın Kıbrıs’a getirileceğini” vurgulayan Hacipandelas, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü’nün Asya bebeğin babasıyla iletişime geçtiğini aktardı.

banner341
Gazete, Asya bebeğin babasının dün Güney Kıbrıs’ta yayın yapan ANT1 televizyonuna açıklamada bulunarak duyduğu mutluluğu dile getirdiğini de belirtti.
Habere göre, Asya bebeğin babası açıklamasında, çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapan Rum hükümeti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkür etti.
Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Küçük Asya’nın Tedavisi İçin Her Şey Hazır” başlığı altında verirken, Asya’nın tedavisi için gereken ilacın siparişinin verildiğini, her şeyin hazır olduğunu vurguladı.
 

banner360
Son Güncelleme: 25.09.2021 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mitsotakis: "Farklı yönlerde yer alan öneriler müzakere zemini olarak kabul edilemez"
Mitsotakis: "Farklı yönlerde yer alan öneriler müzakere zemini olarak kabul edilemez"
Avrupa Teknoloji Üniversitesi için ilk adım atıldı
Avrupa Teknoloji Üniversitesi için ilk adım atıldı
Anastasiadis “60 Anayasası’na dönüşü“ izah etti
Anastasiadis “60 Anayasası’na dönüşü“ izah etti
İsrail ve Mısır’la elektrik şebekesi bağlantı projeleri ilerliyor
İsrail ve Mısır’la elektrik şebekesi bağlantı projeleri ilerliyor
Güney Kıbrıs'ta 109 vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta 109 vaka belirlendi
18 saat acil serviste bekletilen hasta hayatını kaybetti
18 saat acil serviste bekletilen hasta hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 83 yaş ve üstü kişiler 3’üncü doz aşılanıyor
Güney Kıbrıs’ta 83 yaş ve üstü kişiler 3’üncü doz aşılanıyor
Rum diplomatik kaynaklar: “Türk tarafı neredeyse hiç iyimserlik çerçevesi bırakmadı”
Rum diplomatik kaynaklar: “Türk tarafı neredeyse hiç iyimserlik çerçevesi bırakmadı”
Elpidoforos’a yönelik tepkiler sürüyor
Elpidoforos’a yönelik tepkiler sürüyor
Güneyde 145 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Güneyde 145 yeni vaka, 2 can kaybı daha

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim