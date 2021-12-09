banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis toplandı
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Dualarımız Nisa ile..
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
banner404

Rum Ombusman'dan açıklama

Güney Kıbrıs’ın Ombudsmanı Maria Stilyanu Lottidi, Larnaka’daki “Büyük Cami’nin” kundaklanmasının talihsiz bir olay olduğunu, öte yandan bu olayda ırkçı güdüler olmadığının görüldüğünü söyledi.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:40
Rum Ombusman'dan açıklama

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Lottidi, ülkenin kültürel mirasının esaslı bir şekilde korunmasının, kişi veya grupların farklılıkları özellikle de din, gelenek ve kültürel mirasına karşılıklı saygı duyulmasına ilişkin değerlerin geliştirilmesini ve pekiştirilmesini gerektirdiğini savundu.

Lottidi, ülkenin kültürel mirasının esaslı bir şekilde korunması hakkı ve saygı kültürü geliştirilmesi konusunda yaptığı açıklamada “ilke ve değerlerin ileriye götürülmesi ve esaslı bir şekilde pekiştirilmesi, toplumun saldırgan davranışlardan korunması aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında yaşayan istisnasız herkese kültürel miras hakkındaki bilginin yayılması hedefiyle, eylem ve politikaların hızlandırılmasının devam etmesini gerekli bulduğunu” dile getirdi.

banner341
Lottidi, Larnaka’daki Büyük Caminin geçtiğimiz günlerde kundaklanmasıyla ilgili basına yansıyan haberler üzerine ise şunları söyledi:

“Bütün meselenin talihsiz bir olay olarak görülmesine rağmen, tartışmanın aldığı boyut sebebiyle, Ulusal İnsan Hakları Otoritesi olarak sahip olduğum yetkiler çerçevesinde, herhangi bir dinin ibadet yeri ve ülkenin kültürel miras anıtları aleyhinde gerçekleştirilen faaliyetler konusuna yeniden değinilmesi uygun ve gerekli görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili yayınlananlar ve bu kişinin bu olayla ilgili olarak, ırkçı değil de kişisel gibi görünen güdüleri dikkatimden kaçmamıştır. Dolayısıyla bunlar bizim tarafımızdan yorumlanmayacaktır.”

banner360
Son Güncelleme: 09.12.2021 11:44
Anahtar Kelimeler:
Larnaka Büyük CamiMaria Stilyanu Lottidi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum kesiminin “Grilloumi Burger"e yaptığı itiraz kabul edilmedi
Rum kesiminin “Grilloumi Burger"e yaptığı itiraz kabul edilmedi
2022 bütçesine ilk ret Akel’den…
2022 bütçesine ilk ret Akel’den…
Güney Kıbrıs’ta siber güvenlik konularında 3 bin kişilik çalışan eksikliği var
Güney Kıbrıs’ta siber güvenlik konularında 3 bin kişilik çalışan eksikliği var
Güney Kıbrıs'ta okullarda zorbalık önemli bir sorun
Güney Kıbrıs'ta okullarda zorbalık önemli bir sorun
Apostolos Andreas’ta din adamları arasında yetki kavgası
Apostolos Andreas’ta din adamları arasında yetki kavgası
Anastasiadis Madrid-Ankara ilişkisinde çatlak oluşturmak isteğiyle Madrid’e gidiyor
Anastasiadis Madrid-Ankara ilişkisinde çatlak oluşturmak isteğiyle Madrid’e gidiyor
Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları 4 haneli rakamlara çıkabilir
Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları 4 haneli rakamlara çıkabilir
Güney Kıbrıs'ta 576 yeni vaka, 3 can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 576 yeni vaka, 3 can kaybı
Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde Netflix çekimleri
Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde Netflix çekimleri
Tarıma 50 milyon Euro destek
Tarıma 50 milyon Euro destek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim