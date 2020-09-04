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Rum Maliye Bakanı Petridis: “AB Komisyonu, Vergiler Konusunda Kulağımızı Çekiyor”

Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, 8 aydır Rum Meclisi’nin çekmecelerinde bulunan ve AB Komisyonu’nun uyardığı vergi kaçırma, vergiyi ödemekten kaçınma ve kara para aklamayla mücadele konularıyla ilgili yasa tasarıları için milletvekillerine mektup gönderdiği bildirildi.

04 Eylül 2020 Cuma 11:13
Rum Maliye Bakanı Petridis: “AB Komisyonu, Vergiler Konusunda Kulağımızı Çekiyor”
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 Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, 8 aydır Rum Meclisi’nin çekmecelerinde bulunan ve AB Komisyonu’nun uyardığı vergi kaçırma, vergiyi ödemekten kaçınma ve kara para aklamayla mücadele konularıyla ilgili yasa tasarıları için milletvekillerine mektup gönderdiği bildirildi.
Politis gazetesi, AB Komisyonu’nun 8 ay önce Rum Yönetimi’ne konuyla ilgili uyarısını yaptığını ve Rum Hukuk Dairesi kaynaklı gecikme nedeniyle Nisan ayında, bazı yasa tasarılarının oylandığını kaydederken, Petridis’in dün mektup yollayarak, konuyu yeniden milletvekillerinin dikkatine getirdiğini yazdı.
Haberde, AB genelinde vergi şeffaflığı için verilen talimatlar gereği, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde de konunun ele alınması gerektiği ve her illegal mali eylemle ilgili 20 bin Euro’luk ceza öngörüldüğü kaydedildi.

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Öte yandan, Haravgi gazetesi ise, Petridis’in dün “mini memorandum” ilan ettiğini ve Ağustos ayı başlarında basına yansıyan, Güney Kıbrıs’ın AB Kurtarma Fonu’ndan 1,1 milyar Euro alacağı haberini teyit ettiğini yazdı.
Haberde, bu paranın nasıl değerlendirilebileceğine dair bir mekanizma oluşturulması için harekete geçildiği ve Ekim ayına kadar bu mekanizmanın hazır olacağı belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 11:27
Anahtar Kelimeler:
Rum Maliye Bakanı Petridis
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