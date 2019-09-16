banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102550
ALTIN
275.800
DOLAR
5.7164
STERLİN
7.1140
EURO
6.3011
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
banner307

Rum hükümetinden Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt

Hristodulidis: “Çavuşoğlu’nun tezlerini, Newyork’ta biraraya geleceği BM Genel Sekreteri’ne taşıması iyi olacak”

Rum hükümetinden Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt

Hristodulidis: “Çavuşoğlu’nun tezlerini, Newyork’ta biraraya geleceği BM Genel Sekreteri’ne taşıması iyi olacak”

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
Rum hükümetinden Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt

Rum Hükümeti’nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Kathimerini” gazetesine verdiği röportaj çerçevesinde Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdiği belirtildi. 
Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını yorumladığını yazdı.
Habere göre, Çavuşoğlu’nun federasyonla ilgili yoğun müzakerelerin başarıya yol açmadığına ilişkin değerlendirmelerini değerlendiren Hristodulidis, Kıbrıs sorununda amaçlanan çözümün, BM kararları temelinde iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunu ve bu mesajın net olduğunu belirtti. 

Türkiye’den beklenen yanıtın, ‘müzakerelerin, 9 Ağustos’ta iki liderle karşılıklı anlayışın sağlandığı referans şartları temelinde, Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması’ şeklinde olduğunu ifade eden Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlamasının, sadece ve tek amaçlanan hedefinin, Kıbrıs sorununa, BM kararları temelinde çözüm bulunması olduğunu yineledi. 

banner317
Hristodulidis, Türkiye’nin farklı bir tutumu varsa bunu BM Genel Sekreteri’ne sunması gerektiğini belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının ‘referans şartları temelinde kalındığı noktadan yeniden başlamak’ olan yaklaşımının ise net olduğunu  ifade etti. 

Çavuşoğlu’nun, referans şartlarından önce, hangi çözüm modelinin isteneceğine karar verileceği bir konferansın yapılmasına ilişkin açıklamasını da yorumlayan Hristodulidis, “Çavuşoğlu’nun bu tezleri, gelecek hafta New York’ta biraraya geleceği BM Genel Sekreteri’nin kendisine taşıması ve referans şartlarına gerek olmadığını söylemesi iyi olacak” ifadesini kullandı..Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin çağrısı üzerine referans şartlarına yanıt verdiğini anımsatarak, iki liderin referans şartlarına ilişkin karşılıklı anlayışı 9 Ağustos’ta belirlediğini vurguladı.

PRODROMU
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında Türkiye’nin şu anda, iki lider arasında referans şartlarında sağlanabilecek gibi görünen uzlaşıyı bozmak için müdahalede bulunduğunu ileri sürdü..Türkiye’nin iki yıldır müzakerelerin yeniden başlamasını bertaraf etmeye çabaladığını iddia eden Prodromu, Guterres çerçevesinden, özellikle garantilerin kaldırılması ve askerin ayrılmasına ilişkin parametreleri gereksizleştirerek kaçınmak istediğini savundu.

 

Son Güncelleme: 16.09.2019 14:32
Anahtar Kelimeler:
Rum Hükümeti çavuşoğlu Yanıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi
Yağışlı ve rüzgarlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Yağışlı ve rüzgarlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Kıbrıslı Türklere ve turistlere mavi kart
Kıbrıslı Türklere ve turistlere mavi kart
Girne’de ayin yapıldı
Girne’de ayin yapıldı
Maraş Konusunda Bm Güvenlik Konseyi’ne Başvuruda Bulunulmasıyla İlgili Rapor Bugün Anastasiadis’e Sunuluyor
Maraş Konusunda Bm Güvenlik Konseyi’ne Başvuruda Bulunulmasıyla İlgili Rapor Bugün Anastasiadis’e Sunuluyor
Anastasiadis :“Hedef, Türk eylemlerini cevapsız bırakmamak”
Anastasiadis :“Hedef, Türk eylemlerini cevapsız bırakmamak”
AKEL: “Lute’un mektubu, BM’nin çabaların sürmesini istediğinin teyidi”
AKEL: “Lute’un mektubu, BM’nin çabaların sürmesini istediğinin teyidi”
Akdoğan’dan çalınan bayrak iade edilecek
Akdoğan’dan çalınan bayrak iade edilecek
“Maraş konusu Rum Başkanlığı’nın elinde patladı”
“Maraş konusu Rum Başkanlığı’nın elinde patladı”
Rum Yönetimi Gemi Sicil Kaydı Harçlarını Kaldırdı
Rum Yönetimi Gemi Sicil Kaydı Harçlarını Kaldırdı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim