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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin kapalı Maraş ile ilgili faaliyetleri konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru yapılması olasılığına ilişkin hazırladığı rapor, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunuldu.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin kapalı Maraş ile ilgili faaliyetleri konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru yapılması olasılığına ilişkin hazırladığı rapor, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunuldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin kapalı Maraş ile ilgili faaliyetleri konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru yapılması olasılığına ilişkin hazırladığı rapor, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunuldu.
Rum haber kaynaklarına göre Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu arasındaki görüşmede ana gündem maddesini oluşturdu.

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Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak en kısa zamanda açıklamaların olacağını söyledi.   

 

Son Güncelleme: 16.09.2019 16:32
Anahtar Kelimeler:
Rum Dışişleri Bakanlığı RaporuAnastasiadis
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