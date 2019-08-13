Rum Dışişleri Bakanlığı KKTC’deki konferansa engel olmaya çalışıyor

Rum Dışişleri Bakanlığı, 13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştirilecek olan uluslararası bir konferansa engel olma yönünde girişim başlattı.
Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, bu yıl Gazimağusa’da gerçekleştirilecek olan 6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı’na (WOCMAP) engel olmak amacıyla girişim başlattığını yazdı.
Rum Dışişleri Bakanlığı, 13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştirilecek olan uluslararası bir konferansa engel olma yönünde girişim başlattı.