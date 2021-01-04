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Rum Bakanlar Kurulu yarın olağan üstü toplanıyor!

Rum Bakanlar Kurulu'nun yarınki gündemi kapanma! Güney Kıbrıs'ta sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi ve mutasyona uğramış yeni tip virüs saptanması üzerine kapanmaya kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:30
Rum Bakanlar Kurulu yarın olağan üstü toplanıyor!
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Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakalarıyla hastanelerin olanaklarının yetersiz kalması ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi üzerine ikinci kez genel kapanmaya gidilmesi gündemde…

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Daha hızlı yayılan mutasyona uğramış virüs de saptanan Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, Epidemiyolojik Danışma Kurulu’nun, son seçenek olmasına karşın tek çözüm olarak gördüğü genel kapanma önerisini görüşmek ve karar almak üzere yarın olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazetelerde yer alan haberlere göre, yarın olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu’nun önündeki iki senaryodan biri, mevcut önlemlerin Ocak ayı sonuna kadar uzatılmasını, ikincisi ve daha muhtemel görüneni ise yeniden genel kapanma uygulamasını öngörüyor. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yarın Danışma Kurulu ile bir araya gelerek ülkenin epidemiyolojik görüntüsünü gözden geçirecek ve Bakanlar Kurulu’na, bundan sonra atılması gereken adımları önerecek.

Hafta sonu hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısının 195’e ulaşması üzerine yüreklerin ağzına geldiği ve hastanelerde zor saatler yaşandığı kaydedilirken, İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan virüsün görülmesinin de alarma yol açtığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 04.01.2021 15:39
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs KoronavirüsGüney Kıbrıs Kapanma
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