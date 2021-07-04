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RMMO silahlanma programları için Batı’ya yöneliyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programları için Batı’ya yöneldiği bildirildi.

04 Temmuz 2021 Pazar 14:30
RMMO silahlanma programları için Batı’ya yöneliyor

Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Fransız ve İsrail menşeli iki silah sistemi için bazı ön istişareler yapıldığını ve her iki sistemin de çok güvenilir ve mevcut hava savunma sistemleri için takviye olabileceğini yazdı.
Gazete, özellikle İsrail’in anti-drone sistemlerinin ilgi çektiğini ve RMMO kurmaylarının, İsrail’in son denemesini ilgiyle izlediklerini kaydetti.
Rum Savunma Bakanlığı ile RMMO’nun odaklandığı ikinci silah sistemin ise tanksavarların ve istihbarat sistemlerinin güçlendirilmesi olduğunu belirten gazete, bu sistemin uzak mesafeden, hedefin elektronik sistemlerini bloke edebileceğini ve atışı başlatabileceğini yazdı.
Gazete, daha önce de yazıldığı gibi RMMO’nun Rus MI 35 helikopterlerinin bakım maliyetlerinin yüksek olmasından ve çıkardıkları problemlerden ötürü sorun yaşadığını ve bu helikopterlerin satılmaya çalışıldığına dair bilgilerin de teyit edildiğini kaydetti.

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Haberde, Rum Yönetimi’nin Fransa piyasasında bulunan iki çeşit helikopteri takibe aldığını ve bunlardan birinin “Tiger HAD”, diğerinin de “NH-90” tipi helikopterler olduğu ifade edildi.
Gazete, Fransa’dan alınan radar sistemlerinin de devrede olduğunu ve bu sistemin, hava savunmasındaki bazı tutarsızlıkları giderdiğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2021 15:01
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