RMMO özel kuvvetlerinin Trodos’taki harp oyunları



Kar örtüsü altında bulunan Trodos dağlarının RMMO’nun özel kuvvetleri için harp oyunları alanı oluşturduğu haber verildi.

Fileleftheros “Komandolar Karlı Trodos’ta Harp ve Hayat İdame Oyunlarında” başlıklı haberinde, RMMO özel kuvvetlerinin kar ve kış şartları altında gerçekleştirdiği bu eğitimin ilk kez Fileleftheros’un görüntü ekibi tarafından görüntülendiğine dikkat çekti, ilgili fotoğraf ve videoların gazetenin internet sitesinde yer aldığı bilgisini verdi.

Gazete, Yunanistan’da ve yurtdışında eğitim alan RMMO özel kuvvet/komandolarının savaş taktikleri, serbest atıcılık, zor hava koşullarında hayat idame, Trodos zirvesinde iglo yapımı, ulaşımı çok zor bölgelerden yaralı kurtarmalarının, “RMMO seçkin kuvvetlerinin savaş kabiliyetlerini” gösterdiğini yazdı.

