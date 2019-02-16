Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Polis memuru için acil kan aranıyor
POLİS MEMURU İÇİN ACİL KAN...
Lefkoşalı işadamı evinde ölü bulundu
LEFKOŞALI İŞADAMI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı
DÖRTYOL KARAKOLU'NDA 2 POLİS MEMURU...
banner282

RMMO özel kuvvetlerinin Trodos’taki harp oyunları

RMMO özel kuvvetlerinin Trodos’taki harp oyunları

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:15
RMMO özel kuvvetlerinin Trodos’taki harp oyunları


Kar örtüsü altında bulunan Trodos dağlarının RMMO’nun özel kuvvetleri için harp oyunları alanı oluşturduğu haber verildi.
Fileleftheros “Komandolar Karlı Trodos’ta Harp ve Hayat İdame Oyunlarında” başlıklı haberinde, RMMO özel kuvvetlerinin kar ve kış şartları altında gerçekleştirdiği bu eğitimin ilk kez Fileleftheros’un görüntü ekibi tarafından görüntülendiğine dikkat çekti, ilgili fotoğraf ve videoların gazetenin internet sitesinde yer aldığı bilgisini verdi.
Gazete, Yunanistan’da ve yurtdışında eğitim alan RMMO özel kuvvet/komandolarının savaş taktikleri, serbest atıcılık, zor hava koşullarında hayat idame, Trodos zirvesinde iglo yapımı, ulaşımı çok zor bölgelerden yaralı kurtarmalarının, “RMMO seçkin kuvvetlerinin savaş kabiliyetlerini” gösterdiğini yazdı.
 

Son Güncelleme: 16.02.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
RUM MİLLİ MUHAFIZ ORDUSU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
USS McFaul Destroyer'i Limasol Limanı’nda...
USS McFaul Destroyer'i Limasol Limanı’nda...
Aradippu Köyünde Yağışlar Nedeniyle Ev Yıkıldı
Aradippu Köyünde Yağışlar Nedeniyle Ev Yıkıldı
Vasiliko’da ilk özel elektrik santralinin temeli atıldı
Vasiliko’da ilk özel elektrik santralinin temeli atıldı
A gribiyle birlikte B gribi de gelebilir
A gribiyle birlikte B gribi de gelebilir
Hacıdimitriu’dan “Ay. Yakovu Kilisesi” konusunda açıklama...
Hacıdimitriu’dan “Ay. Yakovu Kilisesi” konusunda açıklama...
Mckenzi binası’nın yıkımı için Rum İçişleri Bakanlığı’na bir ay süre
Mckenzi binası’nın yıkımı için Rum İçişleri Bakanlığı’na bir ay süre
Tıbbi hintkeneviri yetiştiriciliğini onaylayan yasa Rum Meclisi’nde kabul edildi
Tıbbi hintkeneviri yetiştiriciliğini onaylayan yasa Rum Meclisi’nde kabul edildi
Rum Dışişleri Bakanlığı diplomasi akademisiyle işbirliği yapacak
Rum Dışişleri Bakanlığı diplomasi akademisiyle işbirliği yapacak
Akademik “meydan okumalar”
Akademik “meydan okumalar”
Hristodulidis kayıp tutanağın yazılı olmadığını açıkladı
Hristodulidis kayıp tutanağın yazılı olmadığını açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim