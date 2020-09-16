RMMO kışlasından tarihi makineli tüfek çalındı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Evrihu’daki kışlasında bulunan ve müzelik nitelikli çok namlulu makineli tüfeğin çalındığı belirtildi.

Alithia gazetesi, makineli tüfeğin ortadan kaybolduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlerin alarma geçtiğini yazdı.

İlgili makamların şüphelerinin, makineli tüfeğin çalındığı yönünde olduğunu yazan gazete, gerek silahın gerekse fail ya da faillerin bulunması için de araştırma başlatıldığını belirtti.



Habere göre, makineli tüfek, kışladaki karargahın dışında kapalı olarak yerleştirilmiş vaziyette bulunuyordu.