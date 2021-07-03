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RMMO İHA’ları yangın denetlemesine katılacak

Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait insansız hava araçlarının (İHA), orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:00
RMMO İHA’ları yangın denetlemesine katılacak

Fileleftheros gazetesinin habere göre, Rum Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahaleyle söndürülmesi amacıyla RMMO İHA’larının havadan gözlem yapacakları duyuruldu.
Olası yangın veya duman noktalarının erken tespiti için İHA’ların dün Güney Kıbrıs genelinde uçuşlar gerçekleştirecekleri belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2021 12:23
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