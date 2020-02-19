RIK muhabiri Rum yönetimini insan haklarını ihlal etmekle suçluyor

Politis ve diğer gazetelere göre Loizu isimli gazeteci 2007’de viralensefalit hastalığına yakalandığını, Çalışma Teftiş Dairesi’nin, bu hastalığın işyerindeki çevresel şartlardan kaynaklandığını teyit etmesine rağmen Rum Yönetimi’nin, iş hastalıkları birlik hukukuna uymayarak insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Rum Yönetimi’nin 2007’den beridir, AB’nin aksine, meslek hastalıklarını tanıma konusunda iki hukuki sistem güttüğünü, sigortalı vatandaşların hastalıklarının tanınması ile gerek devletten gerekse işverenden bütün haklarını yargıya başvurmaksızın aldığını bu nedenle kendisinin de Avrupa vatandaşı olarak hakkını arama mücadelesi başlattığını söyledi.

Luizu RİK’in Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nden kendisi tarafından aleyhine açılan tazminat davasını reddetmesini talep ettiğini söyledi. Rum Çalışma Teftiş Dairesi’nin hastalığın işyerindeki şartlardan kaynaklandığını teyit etmesine rağmen elindeki meslek hastalıkları listesinde viralensefalitolmadığı için kendisini sigortasız bırakan Sosyal Sigorta Dairesi’nin RİK’i herhangi olumsuz bir şey olmadığını göstermeye yönlendirdiğini belirtti.

Evdokia Loizu Rum Yönetimi’nin şahsına karşı tutumunu “aşağılayıcı” diye niteledi ve kendisi gibi meslek hastalığı bulunanları, doğru bilgilenip haklarını talep etmeye çağırdı.

Haravgi haberi “İnsan Haklarının Kıbrıs Cumhuriyeti Tarafından İhlal Edildiğinden Şikayetçi… Gazeteci Evdokia Loizu Basın Toplantısında Eleştirilerde Bulundu” başlığıyla aktardı.