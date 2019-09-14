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Prodromu’dan Akdoğan’da yaşanan olayla ilgili açıklama: “Konu siyasileştirilmemeli”

Prodromu’dan Akdoğan’da yaşanan olayla ilgili açıklama: “Konu siyasileştirilmemeli”

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:15
Prodromu’dan Akdoğan’da yaşanan olayla ilgili açıklama: “Konu siyasileştirilmemeli”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Akdoğan’daki okuldan KKTC bayrağı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafını çalan 16 yaşındaki Rum çocuk ile ilgili açıklama yaparak, “konunun siyasileştirilmemesi gerektiğini” söyledi.
Alithia gazetesi, Prodromu’nun Rum Haber ajansı KİPE’ye dün yaptığı açıklamalarda, bu olaydan siyasi açıdan istifade edilmeye ve olayın siyasileştirilmeye çalışılması halinde, KKTC ve Türkiye’nin bu kadar çok “yasadışı faaliyette” bulunarak “işgali devam ettirmeye ve yeni oldu-bittiler yaratmaya çalıştığı” şu günlerde, çok daha kışkırtıcı olacağınısavunduğunu yazdı.
Habere göre Prodromu, kimsenin “işgalin yarattığı oldu-bittileri ve işgalin sembollerini kabul etmediğini; ancak işgalin, kişisel eylemler ve duygusallıkla göğüslenemeyeceğini” savundu.
Prodromu, duygusal yüklenmeyi kesinlikle anlayışla karşıladıklarını; ama “işgalin göğüslenmesi ve sona erdirilmesi” çabasında mantıkla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Bu eylemle söz konusu gencin kendini tehlikeye atmasının ötesinde, KKTC’deki kiliselerde ayin yapma imkanının tehlikeye girebileceğine işaret eden Prodromu, olayın, ayin için yapılan toplu ziyaret çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.
BAYRAK VE FOTOĞRAF İADE EDİLİYOR
Öte yandan Politis gazetesi ise, bir grup “Lisi” (Akdoğan) kökenli Rum’un, bayrağın ve Denktaş’ın fotoğrafının BM eşliğinde iade edilmesi ve gerginlik ortamının yumuşaması için inisiyatif üstlendiğini yazdı.
Haberde, 16 yaşındaki gencin çevresinin, herkesin umduğundan daha büyük boyutlar kazandığını ve bu nedenle, ortamı yumuşatmak için inisiyatif üstlendiklerini belirttikleri kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 14.09.2019 11:26
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